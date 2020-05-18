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    Селюк: «Мещеряков, ранее избежавший уголовной ответственности, сейчас хочет грабить и футбольный «Локомотив». А Семин ему мешает»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк опубликовал несколько постов в твиттере с критикой в адрес руководства «Локомотива».

    «Мещеряков [председатель совета директоров «Локо»], который странным образом избежал уголовной ответственности при разграблении баскетбольного «Локо-Кубань», сейчас хочет грабить и ФК «Локомотив Москва». А Семин ему мешает. Удивляет Белозеров [глава «РЖД»], который себе в помощники выбрал вора и хапугу. Позор.

    Как человек, который не может внятно ничего объяснить и дающий глупые интервью, может руководить информполитикой РЖД? Как необразованный, замешанный в разграблении баскетбольного клуба и ФК «Локомотив», может являться вице-президентом РЖД? Думаю, этим тоже должен заняться следком.

    Мещеряков был под следствием по «Локомотив-Кубань», Геркус [бывший гендиректор клуба] под следствием по «Локомотив-Москва», Кикнадзе [действующий гендиректор клуба] должен быть под следствием по Самохвалову (воспитанник «Локо», умер в апреле во время пробежки). Ну и компания рулит «Локомотивом»! Понятно, что Семин с орденом Александра Невского в эту компанию не вписывается», – написал Селюк.

    • На прошлой неделе совет директоров «Локомотива» решил не продлевать контракт с Семиным.
    • Новым главным тренером команды стал серб Марко Николич.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    18.05.2020 08:16
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry 18 мая 2020, 18:25

      руки Мещерякова моют руки Белозерова - дезинфекция от коронавируса))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 18 мая 2020, 14:59

      Вообще-то, Белозеров не удивляет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 18 мая 2020, 13:17

      Не хочу иметь ничего общего с Селюком. Но тут он похоже прав.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 18 мая 2020, 12:16

      Видимо в Локо топчики с плантаций Селюка не нужны оказались.

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 18 мая 2020, 09:59

      А чего непонятного? У кого-то (Белозёров) есть финансирование, у кого-то (Мещеряков) опыт направлять финансирование в "нужном" направлении. Они нашли друг друга.

      5
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      Рейтинг: +659

      dim29 > Добрый Бобер 18 мая 2020, 11:06

      это ему ни **** учить за пивком бегать,да?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +659

      dim29 > dim29 18 мая 2020, 11:06

      тогда чёрных

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 мая 2020, 08:41

      До чего дожили!В нашей стране совсем уголовщина прописалась?

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > yorgenbarenz 18 мая 2020, 12:17

      Какова вертикаль власти, такие и горизонтальные её отростки.

      4
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