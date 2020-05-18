Селюк: «Мещеряков, ранее избежавший уголовной ответственности, сейчас хочет грабить и футбольный «Локомотив». А Семин ему мешает»

Футбольный агент Дмитрий Селюк опубликовал несколько постов в твиттере с критикой в адрес руководства «Локомотива».

«Мещеряков [председатель совета директоров «Локо»], который странным образом избежал уголовной ответственности при разграблении баскетбольного «Локо-Кубань», сейчас хочет грабить и ФК «Локомотив Москва». А Семин ему мешает. Удивляет Белозеров [глава «РЖД»], который себе в помощники выбрал вора и хапугу. Позор.

Как человек, который не может внятно ничего объяснить и дающий глупые интервью, может руководить информполитикой РЖД? Как необразованный, замешанный в разграблении баскетбольного клуба и ФК «Локомотив», может являться вице-президентом РЖД? Думаю, этим тоже должен заняться следком.

Мещеряков был под следствием по «Локомотив-Кубань», Геркус [бывший гендиректор клуба] под следствием по «Локомотив-Москва», Кикнадзе [действующий гендиректор клуба] должен быть под следствием по Самохвалову (воспитанник «Локо», умер в апреле во время пробежки). Ну и компания рулит «Локомотивом»! Понятно, что Семин с орденом Александра Невского в эту компанию не вписывается», – написал Селюк.