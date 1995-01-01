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    Иванов: «Информация о проблемах с финансированием «Урала» – ерунда. В конце следующей недели игроки начнут тренироваться»

    Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о проблемах с финансированием. На следующей неделе уральцы вернутся к тренировкам.

    «Если ребята изъявят желание продолжать чемпионат, мы на два месяца продлим с ними контракты. Пока мы на эту тему не общались, многих ребят еще нет в команде. Информация о проблемах с финансированием клуба — ерунда. Она не соответствует действительности.

    Команда начнет тренироваться в конце следующей недели. Думаю, что мы пройдем все тесты, всe будет сделано. Мы хотим как можно быстрее привезти всех наших футболистов в распоряжение клуба. Но как это будет выглядеть, пока понимания нет. Мы не знаем, как будут летать самолеты из-за рубежа», – сказал Иванов ТАСС.

    • «Урал» в РПЛ идет десятым.
    • В РПЛ уральцы непрерывно выступают с 2013 года.
    • Сезон планируют возобновить 21 июня.

    Источник: ТАСС

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