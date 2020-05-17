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  • Карпов: «У «Урала» не хватает денег, чтобы выдать игрокам зарплату»

Карпов: «У «Урала» не хватает денег, чтобы выдать игрокам зарплату»

17 мая 2020, 01:41
9

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал о финансовых трудностях в «Урале». Команда не может выдать футболистам зарплату за май.

«Президент «Урала» Григорий Иванов сократил игрокам команды зарплату за апрель: тем у кого больше 1 миллиона рублей в месяц – на 100 тысяч рублей, тем у кого меньше – на 50.

Никаких сорока или других процентов сокращения ранее не было. Но все равно сейчас у Иванова уже не хватает денег, чтобы полноценно заплатить футболистам за май.

Что это — очередной предвестник футбольного апокалипсиса в России или локальная задержка в выделении регионом бюджетных средств дотационному клубу?» – написал Карпов в телеграме.

  • «Урал» в РПЛ идет десятым.
  • В РПЛ уральцы непрерывно выступают с 2013 года.
  • Сезон планируют возобновить 21 июня.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (9)
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1589691563
Ну ничего, вот-вот РПЛ расширят до 18 команд и сразу полегче станет всем.
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моэм
1589692227
Не заплачено за май?...так май ещё не закончился...и это Карпов называет апокалипсисом?... не пойму кто здесь больший дурак или дебил , этот мудозвон Карпов или те кто разрешил печатать его на сайте?
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vladimir-7
1589692629
РПЛ и ФНЛ пока не знают как обнулить во всех клубах зарплаты игрокам, чтобы потом установить новые зарплаты (ниже), соответствующие уровню игрока.
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Сильвербой
1589694059
Если бы зарплаты устанавливались сразу соответствующие уровню футболистов, не было бы никаких проблем!
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САДЫЧОК
1589705772
С одной стороны этот Иванов герой , меценат-с другой изначально понимал , что проект просуществует 5-7 лет-значит он ДРЫСТОПЛЯС !
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JTherry
1589723588
как вообще собираются проводить матчи дотационные клубы, где будут одни расходы на их проведение и никаких доходов, вот в чем вопрос?
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Hektor 84
1589752299
Синиту пусть продадут пару игр и норм
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