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    Карпов: «У «Урала» не хватает денег, чтобы выдать игрокам зарплату»

    Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал о финансовых трудностях в «Урале». Команда не может выдать футболистам зарплату за май.

    «Президент «Урала» Григорий Иванов сократил игрокам команды зарплату за апрель: тем у кого больше 1 миллиона рублей в месяц – на 100 тысяч рублей, тем у кого меньше – на 50.

    Никаких сорока или других процентов сокращения ранее не было. Но все равно сейчас у Иванова уже не хватает денег, чтобы полноценно заплатить футболистам за май.

    Что это — очередной предвестник футбольного апокалипсиса в России или локальная задержка в выделении регионом бюджетных средств дотационному клубу?» – написал Карпов в телеграме.

    • «Урал» в РПЛ идет десятым.
    • В РПЛ уральцы непрерывно выступают с 2013 года.
    • Сезон планируют возобновить 21 июня.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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