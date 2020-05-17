Карпов: «У «Урала» не хватает денег, чтобы выдать игрокам зарплату»

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал о финансовых трудностях в «Урале». Команда не может выдать футболистам зарплату за май.

«Президент «Урала» Григорий Иванов сократил игрокам команды зарплату за апрель: тем у кого больше 1 миллиона рублей в месяц – на 100 тысяч рублей, тем у кого меньше – на 50.

Никаких сорока или других процентов сокращения ранее не было. Но все равно сейчас у Иванова уже не хватает денег, чтобы полноценно заплатить футболистам за май.

Что это — очередной предвестник футбольного апокалипсиса в России или локальная задержка в выделении регионом бюджетных средств дотационному клубу?» – написал Карпов в телеграме.