Правительство сняло ограничение на возвращение в Россию иностранных спортсменов и тренеров

Легионеры РПЛ могут вернуться в Россию. Правительство сняло ограничение на их возвращение в условиях пандемии коронавируса.

«Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.

Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской Премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», – сказано на сайте Правительства.