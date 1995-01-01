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    Правительство сняло ограничение на возвращение в Россию иностранных спортсменов и тренеров

    Легионеры РПЛ могут вернуться в Россию. Правительство сняло ограничение на их возвращение в условиях пандемии коронавируса.

    «Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.

    Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской Премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», – сказано на сайте Правительства.

    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.
    • В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 302000 человек.

    Источник: Правительство РФ

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