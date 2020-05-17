Мещеряков: «Скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Из «Локомотива» уйдут восемь игроков»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал уход восьми игроков из команды. Функционер объясняет это финансовой необходимостью.

– Вы уже много чего сказали по поводу отставки Юрия Семина, но я так и не понял причин такого решения. Попробуйте, пожалуйста, еще раз объяснить.

– Во-первых, будьте профессионалом. Мы не прерывали соглашение. У Юрия Павловича нет в контракте пункта о продлении, поэтому он просто закончился. Это ни в коем случае не отставка. Совет директоров оценивал очень много факторов при принятии решения: экономические, организационные, технические, вирусологические.

Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоао Марио одновременно. Из команды уйдет восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Семин.