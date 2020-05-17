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  • Мещеряков: «Скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Из «Локомотива» уйдут восемь игроков»

Мещеряков: «Скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Из «Локомотива» уйдут восемь игроков»

17 мая 2020, 09:59
38

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал уход восьми игроков из команды. Функционер объясняет это финансовой необходимостью.

– Вы уже много чего сказали по поводу отставки Юрия Семина, но я так и не понял причин такого решения. Попробуйте, пожалуйста, еще раз объяснить.

– Во-первых, будьте профессионалом. Мы не прерывали соглашение. У Юрия Павловича нет в контракте пункта о продлении, поэтому он просто закончился. Это ни в коем случае не отставка. Совет директоров оценивал очень много факторов при принятии решения: экономические, организационные, технические, вирусологические.

Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоао Марио одновременно. Из команды уйдет восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Семин.

  • С Юрием Семиным «Локомотив» три раза брал чемпионство.
  • «Локомотив» сейчас идет вторым.
  • Новым главным тренером будет серб Марко Николич.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сильвербой
1589702026
Одно дело когда из команды уйдут Эдер и Мурило, а другое если Крыховяк и Жоау!
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mdu86
1589702756
Всё, ****** Локомотиву! Не хочется в это верить, но похоже всё идёт к этому
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yorgenbarenz
1589706045
Что-то он запаниковал." Скоро наступят ОЧЕНЬ ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА".В очень тяжёлые времена играют в футбол? Если,только,пустой консервной банкой от американской гуманитарной помощи голодающим Поволжья. На пустыре,в присутствии нескольких рахитиков из детдома.
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фанат джигурды
1589707018
Благополучный период кончился... Да, походу, в ближайшие годы Кубок- наше всё(((
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BRO_football
1589707386
Настали тяжёлые времена. Готовимся к подорожанию билетов на поезд.
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wobaekat
1589710698
Ну вот и всё. Есть подозрение, что совсем скоро даже времена Смородской будут казаться вполне себе славными
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GermanVo
1589717041
Как показывает практика, любые глобальные изменения в клубах ни к чему хорошему не приводят.
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кошмарик
1589719635
ща попрут балканцы в в локо.. и на этом Мещеряков и КикнадзА поднимут лавэ.. вот и вся программа.. сорвать бабла по-скоренькому, а что будет с клубом, насрать..
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Соарес
1589729783
Чушь какую-то мелит
Ответить
житель СПб
1589750309
Прелесть! Вы только послушайте: "Я так и не понял причины отставки Ю.П.Семина. Попробуйте объяснить". Ответ: "Во-первых, будьте профессионалом". Все, дальше не надо! Без комментов... Но это... Оно говорит дальше! "Был благополучный этап - все было хорошо, много денег и т.п. - и на этом этапе "повезло" оказаться Семину!" То, что благополучный этап - это и есть наличие в команде Семина - оно так и не поняло! Далее: "наступят тяжелые времена, ПОЭТОМУ мы берем иностранного тренера, под него - наберем новых игроков..." (Уже есть информация об активном интересе в отношении ряда игроков). Кто здесь сумасшедший или идиот? Неясно. Что, с Семиным не договорились бы на снижение цены контракта, или бы не поставили это в зависимость от финансовых результатов? Сомневаюсь, решили бы это. Просто Семин - специалист, профессионал, и на него трудно давить. Все остальное - от лукавого.
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