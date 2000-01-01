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    Мещеряков: «Скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Из «Локомотива» уйдут восемь игроков»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал уход восьми игроков из команды. Функционер объясняет это финансовой необходимостью.

    – Вы уже много чего сказали по поводу отставки Юрия Семина, но я так и не понял причин такого решения. Попробуйте, пожалуйста, еще раз объяснить.

    – Во-первых, будьте профессионалом. Мы не прерывали соглашение. У Юрия Павловича нет в контракте пункта о продлении, поэтому он просто закончился. Это ни в коем случае не отставка. Совет директоров оценивал очень много факторов при принятии решения: экономические, организационные, технические, вирусологические.

    Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоао Марио одновременно. Из команды уйдет восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Семин.

    • С Юрием Семиным «Локомотив» три раза брал чемпионство.
    • «Локомотив» сейчас идет вторым.
    • Новым главным тренером будет серб Марко Николич.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3003

      mdu86 4 минуты назад

      Всё, ****** Локомотиву!
      Не хочется в это верить, но похоже всё идёт к этому

      0
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      Рейтинг: +5996

      Сильвербой 17 минут назад

      Одно дело когда из команды уйдут Эдер и Мурило, а другое если Крыховяк и Жоау!

      0
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      Рейтинг: +2211

      nemolod 17 минут назад

      Ну все как и предполагал-только грядущая распродажа ведущих игроков (на которых есть спрос) объявляется как подготовка к трудным временам'',то есть впереди построение новой команды и скорее всего из дубля и из остатков игроков основы,у которых есть действующие контракты и которых большую часть рассуют по арендам! Ну а дальше возможно новому тренеру купят пару-тройку игроков по дешевке уровня типа Мурило ,а через полгода максимум год под такой вот состав позовут российского тренера!

      0
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      Рейтинг: +6808

      ilichkadr 39 минут назад

      Интересно, строить новую команду будет Николич? Видимо восемь игроков "Партизана" перетащит............

      0
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      Рейтинг: +7874

      derrik2000 52 минуты назад

      "Благополучный этап закончился"

      Во как оказывается!
      Судя по всему, у всех российских команд наступают тяжёлые времена, раз команда, где спонсор - неубиваемый РЖД, заговорила об этом.

      1
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      Рейтинг: +170

      risbichmo > derrik2000 45 минут назад

      Ну кроме зенитки с газпромиком.

      -1
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      Рейтинг: +3939

      Рубинище > risbichmo 40 минут назад

      да там тоже уже не всё так ладно..ресурсы то не растут.

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      Рейтинг: +7874

      derrik2000 > risbichmo 33 минуты назад

      Газпром тоже "нагнули по самое не хочу" в Гейропе, так что, как говорил Лёлик в исполнении Анатолия Папанова в кинофильме "Бриллиантовая рука", СЯДЕМ УСЕ! ((

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