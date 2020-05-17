Игрок «Боруссии» Хофманн в матче с «Айнтрахтом» не забил в пустые ворота с линии вратарской

Футболист «Боруссии» из Менхенгладбаха Йонас Хофманн в матче 26-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (3:1) не забил в пустые ворота с линии вратарской. Видео доступно ниже.
Ему помешал защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер. В это время экс-голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп покинул ворота.
- «Боруссия» после матча во Франкфурте поднялась на третье место.
- «Айнтрахт» идет 13-м.
- В Бундеслиге не играли с марта из-за пандемии коронавируса.
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Источник: твиттер «Матч ТВ»