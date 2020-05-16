Семин выложил картинку с надписью «Нет Семина – нет вечеринки»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после того как клуб сообщил, что не продлит контракт с ним, оставил запись в инстаграме. Это анонс конференции с болельщиками.

«Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие Вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!» – написал Семин.

Тренер не планирует заканчивать карьеру.

11 мая тренеру исполнилось 73 года.

Семин – самый успешный тренер в истории московского клуба (13 трофеев).