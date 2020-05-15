Экс-врач «Спартака» Хуншен: «Клубы ошиблись, отпустив легионеров из России. Этого было нельзя делать»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен назвал ошибку клубов РПЛ, которую они допустили в условиях пандемии коронавируса. Из-за нее легионеры упустят время на подготовку к возобновлению сезона.
«Все возвращающиеся в Россию легионеры должны обязательно не тренироваться и не играть какое-то время. Ошибкой было то, что легионерам разрешили уехать из России в разгар пандемии. Нельзя этого было делать клубам. Если бы легионеры остались, они бы могли уже тренироваться с клубами. А сейчас, когда они будут возвращаться в Россию, им нужно будет три недели соблюдать карантин, сидеть дома», – сказал Хуншен «Р-Спорт».
- Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
- По всему миру от коронавируса умерло более 302000 человек.
Источник: «Р-Спорт»