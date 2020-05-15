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    Экс-врач «Спартака» Хуншен: «Клубы ошиблись, отпустив легионеров из России. Этого было нельзя делать»

    Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен назвал ошибку клубов РПЛ, которую они допустили в условиях пандемии коронавируса. Из-за нее легионеры упустят время на подготовку к возобновлению сезона.

    «Все возвращающиеся в Россию легионеры должны обязательно не тренироваться и не играть какое-то время. Ошибкой было то, что легионерам разрешили уехать из России в разгар пандемии. Нельзя этого было делать клубам. Если бы легионеры остались, они бы могли уже тренироваться с клубами. А сейчас, когда они будут возвращаться в Россию, им нужно будет три недели соблюдать карантин, сидеть дома», – сказал Хуншен «Р-Спорт».

    • Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 302000 человек.

    Источник: «Р-Спорт»

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