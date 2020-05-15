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  • Дюков: «РФС предложил правительству меры, которые могут помочь клубам преодолеть кризис»

Дюков: «РФС предложил правительству меры, которые могут помочь клубам преодолеть кризис»

15 мая 2020, 17:59
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о финансировании клубов в условиях кризиса и мерах их поддержки.

«Сейчас как никогда клубы понимают важность того, что надо быть самодостаточными и не зависеть от региональных бюджетов. Нынешняя ситуация оказала влияние на финансовое положение клубов. РФС вышел на правительство, в частности – Минспорта, с предложением мер, которые могут помочь клубам преодолеть кризис.

Туда входят предложения, которые дадут быстрый эффект: решения, касающиеся отсрочки уплаты налогов и страховых выплат, просьба сохранить бюджетное финансирование из региональных и муниципальных бюджетов в прежнем объеме – сейчас без этого никак не обойтись.

Основным элементом поддержки стало бы создание условий для преодоления кризиса. Это изменение налогового учета клубов и изменение налогового законодательства, в том числе направленное в пользу потенциальных инвесторов и на создание условий для привлечения коммерческих партнеров.

Сейчас идет обсуждение предложенных мер. Давайте дождемся решения. Потом буду готов дать более подробные комментарии», – сказал Дюков.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (2)
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АКС-74У
1589556499
А про сокращение зарплат игрокам и функционерам на постоянной основе ни слова. Про региональные бюджеты вспоминает, а сосать госкорпорации некоторым клубам это нормально.
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yurdin
1589619291
Всё учатся - учатся современному спортивному менеджменту, ездят на дорогостоящие стажировки в ведущие забугорные клубы и чемпионаты, а предложения лучше, чем сохранить финансирование за счет региональных бюджетов все равно не находится. Мда...
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