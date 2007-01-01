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    Дюков: «РФС предложил правительству меры, которые могут помочь клубам преодолеть кризис»

    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о финансировании клубов в условиях кризиса и мерах их поддержки.

    «Сейчас как никогда клубы понимают важность того, что надо быть самодостаточными и не зависеть от региональных бюджетов. Нынешняя ситуация оказала влияние на финансовое положение клубов. РФС вышел на правительство, в частности – Минспорта, с предложением мер, которые могут помочь клубам преодолеть кризис.

    Туда входят предложения, которые дадут быстрый эффект: решения, касающиеся отсрочки уплаты налогов и страховых выплат, просьба сохранить бюджетное финансирование из региональных и муниципальных бюджетов в прежнем объеме – сейчас без этого никак не обойтись.

    Основным элементом поддержки стало бы создание условий для преодоления кризиса. Это изменение налогового учета клубов и изменение налогового законодательства, в том числе направленное в пользу потенциальных инвесторов и на создание условий для привлечения коммерческих партнеров.

    Сейчас идет обсуждение предложенных мер. Давайте дождемся решения. Потом буду готов дать более подробные комментарии», – сказал Дюков.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +451

      АКМ-74У 1 час назад

      А про сокращение зарплат игрокам и функционерам на постоянной основе ни слова.
      Про региональные бюджеты вспоминает, а сосать госкорпорации некоторым клубам это нормально.

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