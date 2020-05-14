«Чемпионат»: агенты Гурцкая и Йоксимович стали посредниками при назначении Николича в «Локомотив»

Стало известно, кто выступал в качестве посредников при назначении Марко Николича на пост главного тренера «Локомотива».
По информации «Чемпионата», интересы сторон представляли агенты Тимур Гурцкая и Деян Йоксимович.
- Ранее сообщалось, что сербский специалист заключил с «Локо» двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.
- Зарплата нового тренера московской команды – 1,2 миллиона евро.
- Николич сменил на посту Юрия Семина.
Мещеряков – о задачах Николича: «Локомотив» обязан постоянно участвовать в еврокубках»
Источник: «Чемпионат»