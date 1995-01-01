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    «Чемпионат»: агенты Гурцкая и Йоксимович стали посредниками при назначении Николича в «Локомотив»

    Стало известно, кто выступал в качестве посредников при назначении Марко Николича на пост главного тренера «Локомотива».

    По информации «Чемпионата», интересы сторон представляли агенты Тимур Гурцкая и Деян Йоксимович.

    • Ранее сообщалось, что сербский специалист заключил с «Локо» двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.
    • Зарплата нового тренера московской команды – 1,2 миллиона евро.
    • Николич сменил на посту Юрия Семина.

    Мещеряков – о задачах Николича: «Локомотив» обязан постоянно участвовать в еврокубках»

    Источник: «Чемпионат»

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