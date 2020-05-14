Роберто Карлос поздравил «Анжи» с днем рождения

Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос записал видеообращение, в котором поздравил махачкалинский клуб с днем рождения.

«С днем рождения, «Анжи»! Я провел очень хорошие три года в этом клубе. Я очень счастлив. Поздравляю. Посылаю большой поцелуй болельщикам и Махачкале. С днем рождения», – сказал бразилец.

Во вторник, 12 мая, «Анжи» исполнилось 29 лет.

Карлос выступал за дагестанскую команду в 2011 году, после чего был временным помощником главного тренера и директором клуба.

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