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    Роберто Карлос поздравил «Анжи» с днем рождения

    Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос записал видеообращение, в котором поздравил махачкалинский клуб с днем рождения.

    «С днем рождения, «Анжи»! Я провел очень хорошие три года в этом клубе. Я очень счастлив. Поздравляю. Посылаю большой поцелуй болельщикам и Махачкале. С днем рождения», – сказал бразилец.

    • Во вторник, 12 мая, «Анжи» исполнилось 29 лет.
    • Карлос выступал за дагестанскую команду в 2011 году, после чего был временным помощником главного тренера и директором клуба.

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    Публикация от text (@fc_anji) 14 Май 2020 в 8:21 PDT

    Источник: Инстаграм «Анжи»

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