«Спасибо за поддержку и гостеприимство». Михаил Кержаков поздравил фанатов «Анжи» с днем рождения клуба

«Анжи» празднует день рождения. По случаю праздника к болельщикам обратился вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

«Я приветствую всех болельщиков «Анжи». Хочу поздравить вас с 29-летием клуба. Я провел здесь два отличных года. Спасибо за поддержку и гостеприимство. Хочу пожелать вам успехов и всего лучшего», – сказал игрок.

Вратарь играл в Дагестане с 2013 по 2015 год, провел в РПЛ 55 матчей, пропустил 54 гола.

После Махачкалы Кержаков вернулся в «Зенит».

«Анжи» в зоне «Юг» ПФЛ идет на предпоследнем месте.