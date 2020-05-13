«Спасибо за поддержку и гостеприимство». Михаил Кержаков поздравил фанатов «Анжи» с днем рождения клуба

«Анжи» празднует день рождения. По случаю праздника к болельщикам обратился вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.
«Я приветствую всех болельщиков «Анжи». Хочу поздравить вас с 29-летием клуба. Я провел здесь два отличных года. Спасибо за поддержку и гостеприимство. Хочу пожелать вам успехов и всего лучшего», – сказал игрок.
- Вратарь играл в Дагестане с 2013 по 2015 год, провел в РПЛ 55 матчей, пропустил 54 гола.
- После Махачкалы Кержаков вернулся в «Зенит».
- «Анжи» в зоне «Юг» ПФЛ идет на предпоследнем месте.
Игроки #Анжи разных лет, наши большие друзья, поздравили клуб и всех болельщиков Дагестана с днeм рождения!Тред с поздравлениями⠀#Анжи29 #СемьяАнжи #СборнаяАнжи pic.twitter.com/X5WUhjwys6— ФК «Анжи» (@fc_anji) May 13, 2020