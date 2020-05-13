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    «Спасибо за поддержку и гостеприимство». Михаил Кержаков поздравил фанатов «Анжи» с днем рождения клуба

    «Анжи» празднует день рождения. По случаю праздника к болельщикам обратился вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

    «Я приветствую всех болельщиков «Анжи». Хочу поздравить вас с 29-летием клуба. Я провел здесь два отличных года. Спасибо за поддержку и гостеприимство. Хочу пожелать вам успехов и всего лучшего», – сказал игрок.

    • Вратарь играл в Дагестане с 2013 по 2015 год, провел в РПЛ 55 матчей, пропустил 54 гола.
    • После Махачкалы Кержаков вернулся в «Зенит».
    • «Анжи» в зоне «Юг» ПФЛ идет на предпоследнем месте.

    Источник: твиттер «Анжи»

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