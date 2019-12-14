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    «Верю, что вы справитесь с трудностями и придете к успеху». Хиддинк поздравил «Анжи» с днем рождения

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк записал видеообращение ко дню рождения «Анжи». Махачкалинскому клубу исполнилось 29 лет.

    «Дорогие болельщики «Анжи»! Знаю, что многие из вас живут не только в Дагестане, но и за его пределами, и даже за пределами России.

    Во время работы в «Анжи» я повстречал много хороших людей. Мне очень нравилось тренировать вашу команду, чувствовать поддержку ваших болельщиков. Поздравляю вас с 29-летием «Анжи». Я верю, что ваш клуб справится с трудностями и придет к успеху.

    Когда я работал в «Анжи», мы были близки к победе в Кубке России, отлично выступали в Лиге Европы и РПЛ. Я с теплом вспоминаю то время, работу с футболистами, персоналом и наших прекрасных фанатов. Еще раз поздравляю с днем рождения и желаю скорейших успехов этому прекрасному клубу и Махачкале», – сказал голландец.

    • Хиддинк тренировал «Анжи» в 2012-13 годах. Под его руководством клуб стал бронзовым призером чемпионата России.
    • «Анжи» в зоне «Юг» ПФЛ идет на предпоследнем месте.
    • В текущем десятилетии клуб играл в плей-офф Лиги Европы.
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    Публикация от text (@fc_anji)

    Источник: Инстаграм «Анжи»

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