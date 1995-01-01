Тарасов: «Ушел из «Локомотива» с осадком на Кикнадзе»

Похоже Договор был составлен неряшливо. Действительно непонятно должен ли был мед. штаб одобрить операцию. Ситуация была двоякая, чего тут обижаться.
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как уходил из московского клуба.
«Я покинул «Локомотив» с осадком. Не на клуб, не на тренера – на Кикнадзе. Мы с ним поговорили. Никто не знал, что мне нужна была операция. Думали просто – травма, надо лечить. Я попросил не брать меня на сборы, так как контракт заканчивался и его не продлевали. Мне нужно было восстановиться и найти новый клуб. Он сказал: «По рукам».
Мне говорили, что у меня надрыв икроножной мышцы, а знакомый врач сказала, что это надрыв ахилла и необходима операция. Я не поверил и полетел в Италию. Там сказали – ахилл надорван, нужна операция. Позвонил клубному доктору, объяснил ситуацию, отправил снимки. Он отвечает: «Мы считаем, что операция не нужна».
Потом я написал ему, что решил делать операцию. Он ответил: «Хорошо». Такой же ответ означает, что я поставил человека в известность? Потом пошел этот бред с тем, что медицинский штаб не дал согласие. Мы судились. Я сам оплатил себе операцию, мы подали в суд, потому что это смешная ситуация. Я выиграл суд, мне вернули деньги. Там невозможно не выиграть, до смешного дошло уже. Клуб и работу моих юристов оплатил», – сказал Тарасов.
- Футболист выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 годы.
- Сейчас хавбек является игроком «Рубина».