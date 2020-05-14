Тарасов: «Ушел из «Локомотива» с осадком на Кикнадзе»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как уходил из московского клуба.

«Я покинул «Локомотив» с осадком. Не на клуб, не на тренера – на Кикнадзе. Мы с ним поговорили. Никто не знал, что мне нужна была операция. Думали просто – травма, надо лечить. Я попросил не брать меня на сборы, так как контракт заканчивался и его не продлевали. Мне нужно было восстановиться и найти новый клуб. Он сказал: «По рукам».

Мне говорили, что у меня надрыв икроножной мышцы, а знакомый врач сказала, что это надрыв ахилла и необходима операция. Я не поверил и полетел в Италию. Там сказали – ахилл надорван, нужна операция. Позвонил клубному доктору, объяснил ситуацию, отправил снимки. Он отвечает: «Мы считаем, что операция не нужна».

Потом я написал ему, что решил делать операцию. Он ответил: «Хорошо». Такой же ответ означает, что я поставил человека в известность? Потом пошел этот бред с тем, что медицинский штаб не дал согласие. Мы судились. Я сам оплатил себе операцию, мы подали в суд, потому что это смешная ситуация. Я выиграл суд, мне вернули деньги. Там невозможно не выиграть, до смешного дошло уже. Клуб и работу моих юристов оплатил», – сказал Тарасов.