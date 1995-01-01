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    Тарасов: «Ушел из «Локомотива» с осадком на Кикнадзе»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как уходил из московского клуба.

    «Я покинул «Локомотив» с осадком. Не на клуб, не на тренера – на Кикнадзе. Мы с ним поговорили. Никто не знал, что мне нужна была операция. Думали просто – травма, надо лечить. Я попросил не брать меня на сборы, так как контракт заканчивался и его не продлевали. Мне нужно было восстановиться и найти новый клуб. Он сказал: «По рукам».

    Мне говорили, что у меня надрыв икроножной мышцы, а знакомый врач сказала, что это надрыв ахилла и необходима операция. Я не поверил и полетел в Италию. Там сказали – ахилл надорван, нужна операция. Позвонил клубному доктору, объяснил ситуацию, отправил снимки. Он отвечает: «Мы считаем, что операция не нужна».

    Потом я написал ему, что решил делать операцию. Он ответил: «Хорошо». Такой же ответ означает, что я поставил человека в известность? Потом пошел этот бред с тем, что медицинский штаб не дал согласие. Мы судились. Я сам оплатил себе операцию, мы подали в суд, потому что это смешная ситуация. Я выиграл суд, мне вернули деньги. Там невозможно не выиграть, до смешного дошло уже. Клуб и работу моих юристов оплатил», – сказал Тарасов.

    • Футболист выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 годы.
    • Сейчас хавбек является игроком «Рубина».

    Источник: Ютуб-канал Super

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3039

      Давид59 41 минуту назад

      Похоже Договор был составлен неряшливо. Действительно непонятно должен ли был мед. штаб одобрить операцию. Ситуация была двоякая, чего тут обижаться.

      0
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      Рейтинг: +2371

      alarm 1 час назад

      торасаф эпичное чмо, и я сильно рад тому факту, что он воспитанник тарасофки

      -1
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      Рейтинг: +2192

      Derzkiy1 1 час назад

      Обиженный пацан .....

      0
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      Рейтинг: +402

      david17 1 час назад

      У тебя на всех обидки бузов, разве что не на ввп

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