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    Слуцкий: «Боюсь, что, спасая нынешний сезон, мы можем потерять следующий»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью на ютуб-канале Василия Уткина объяснил, почему текущий розыгрыш РПЛ лучше завершить досрочно.

    «Если грубо говорить, то да, я противник того, чтобы доигрывать этот чемпионат. Глобально я, как и любой человек из профессии, за то, чтобы как можно быстрее начать играть. Я сейчас не выступаю как главный тренер команды, которая активно борется за выживание в РПЛ. Я даже могу сказать, что моя позиция не совпадает с позицией руководства «Рубина». Я просто как человек, находящийся внутри и пытающийся быть максимально объективным.

    Первое – нужно получить разрешение от Минавиации и Роспотребнадзора о возвращении легионеров. 70 человек у нас находятся за рубежом. Есть распоряжение правительства – республики и Московской области с Москвой – о том, что все иностранцы садятся на двухнедельный карантин. Получается, что все легионеры могут начать тренироваться в лучшем случае 4-5 июня. Последние матчи у нас состоялись 11-12 марта. То есть это будет почти три месяца, как никто не тренировался. Для тренеров это беспрецедентный случай – никогда не было такого, чтобы футболист столько сидел дома и крутил велосипед.

    Прежде всего я говорю о рисках, связанных со здоровьем игроков. Абсолютно непонятно, как поведeт себя ваш опорно-двигательный аппарат. Чемпионат Германии шeл непрерывно с августа. У них была очень короткая зимняя пауза, и они продолжали играть с середины января. Это не одно и то же. У нас получается, что футболисты не играли с декабря по март, потом три матча – и три месяца ничего не делаем. Если говорить про немцев и испанцев, они в любом случае три недели оттренируются. Это минимальное необходимое время.

    Собянин уже вынес решение, что нельзя заниматься спортом до 31 мая. Минниханов тоже решил, что до 1 июня будут закрыты все спортивные базы, комплексы и так далее. То есть нужны какие-то специальные правительственные решения, во что я просто не верю. С момента, как будет дано разрешение на прилeт легионеров, до старта чемпионата должно пройти минимум пять недель. Это просто голая математика.

    Понятно, что команды, у которых минимальное количество арендованных игроков и тех, у кого истекает контракт, одним составом закончили и тем же начали. А команды, в которых у многих истекают контракты или аренды, входят в следующий сезон абсолютно неподготовленными. За неделю новую команду невозможно собрать и натренировать. Если мы говорим про 28 июня, у нас манeвра нет вообще. Боюсь, что, спасая нынешний сезон, мы можем потерять следующий», – сказал Слуцкий.

    • В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +894

      New Life 29 минут назад

      Слуцкер, ты слышал в МЧС вакантна должность спасателя российского футбола.

      0
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      Рейтинг: +8809

      ufos73 48 минут назад

      В РФС сидят люди далекие от футбола, одни типа бизнесмены (спасибо газпрому!), так что ожидать можно всего, тем более Газик очень хочет эти медальки...

      0
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      Рейтинг: +1791

      neveldomha 51 минуту назад

      А кто сейчас оценивает риски обычных работяг, что едут на работу в забитых до предела электричках. Или продавцов в магазинах.... Не говоря уже о врачах, полицейских..... О чем это вы, гражданин хороший? Работа есть работа. Ваша работа играть в футбол. Не хотите.........? На ваше место в шляпах.

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      Рейтинг: +3637

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Давайте играть в футбол начнём

      0
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      Рейтинг: +2416

      raritet 1 час назад

      очень логично.

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