Слуцкий: «Боюсь, что, спасая нынешний сезон, мы можем потерять следующий»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью на ютуб-канале Василия Уткина объяснил, почему текущий розыгрыш РПЛ лучше завершить досрочно.

«Если грубо говорить, то да, я противник того, чтобы доигрывать этот чемпионат. Глобально я, как и любой человек из профессии, за то, чтобы как можно быстрее начать играть. Я сейчас не выступаю как главный тренер команды, которая активно борется за выживание в РПЛ. Я даже могу сказать, что моя позиция не совпадает с позицией руководства «Рубина». Я просто как человек, находящийся внутри и пытающийся быть максимально объективным.

Первое – нужно получить разрешение от Минавиации и Роспотребнадзора о возвращении легионеров. 70 человек у нас находятся за рубежом. Есть распоряжение правительства – республики и Московской области с Москвой – о том, что все иностранцы садятся на двухнедельный карантин. Получается, что все легионеры могут начать тренироваться в лучшем случае 4-5 июня. Последние матчи у нас состоялись 11-12 марта. То есть это будет почти три месяца, как никто не тренировался. Для тренеров это беспрецедентный случай – никогда не было такого, чтобы футболист столько сидел дома и крутил велосипед.

Прежде всего я говорю о рисках, связанных со здоровьем игроков. Абсолютно непонятно, как поведeт себя ваш опорно-двигательный аппарат. Чемпионат Германии шeл непрерывно с августа. У них была очень короткая зимняя пауза, и они продолжали играть с середины января. Это не одно и то же. У нас получается, что футболисты не играли с декабря по март, потом три матча – и три месяца ничего не делаем. Если говорить про немцев и испанцев, они в любом случае три недели оттренируются. Это минимальное необходимое время.

Собянин уже вынес решение, что нельзя заниматься спортом до 31 мая. Минниханов тоже решил, что до 1 июня будут закрыты все спортивные базы, комплексы и так далее. То есть нужны какие-то специальные правительственные решения, во что я просто не верю. С момента, как будет дано разрешение на прилeт легионеров, до старта чемпионата должно пройти минимум пять недель. Это просто голая математика.

Понятно, что команды, у которых минимальное количество арендованных игроков и тех, у кого истекает контракт, одним составом закончили и тем же начали. А команды, в которых у многих истекают контракты или аренды, входят в следующий сезон абсолютно неподготовленными. За неделю новую команду невозможно собрать и натренировать. Если мы говорим про 28 июня, у нас манeвра нет вообще. Боюсь, что, спасая нынешний сезон, мы можем потерять следующий», – сказал Слуцкий.