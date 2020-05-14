La Gazzetta dello Sport: Эриксен отклонил предложение «Баварии» ради «Интера»

Полузащитник Кристиан Эриксен минувшей зимой мог оказаться в «Баварии», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, у 28-летнего футболиста было предложение от мюнхенского клуба, но он выбрал «Интер» после телефонного разговора с Антонио Конте.
После перехода в миланскую команду датчанин не стал твердым игроком основы, поскольку тренер был недоволен его физическими кондициями.
- «Интер» купил хавбека у «Тоттенхэма» за 20 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до 2024 года.
- В составе новой команды Эриксен забил один гол и сделал один ассист в восьми матчах.
Источник: La Gazzetta dello Sport