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    Экс-тренер «Баварии» Торрен: «Гвардиола в матче с «Реалом» в 2014 году выбрал выжидательную манеру, но игроки решили сыграть иначе»

    Бывший тренер «Баварии» Доменек Торрен рассказал, что футболисты немцев не послушали главного тренера Хосепа Гвардиолу перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:4). Испанец хотел сыграть в оборонительный футбол.

    «Гвардиола хотел сыграть в выжидательной манере, но команда решила сыграть в агрессивный футбол. Мы ошибались, когда забивал «Реал». Возможно, при тактике Гвардиолы «Бавария» тоже крупно проиграла бы», – цитирует Торрена Eurosport.

    • В 2014 году «Реал» выиграл свою десятую Лигу чемпионов.
    • В Германии Гвардиола работал с 2013 по 2016 год.
    • Сейчас «Манчестер Сити» Гвардиолы идет в АПЛ вторым.

    Источник: Eurosport

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