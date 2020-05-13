Экс-тренер «Баварии» Торрен: «Гвардиола в матче с «Реалом» в 2014 году выбрал выжидательную манеру, но игроки решили сыграть иначе»

Бывший тренер «Баварии» Доменек Торрен рассказал, что футболисты немцев не послушали главного тренера Хосепа Гвардиолу перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:4). Испанец хотел сыграть в оборонительный футбол.

«Гвардиола хотел сыграть в выжидательной манере, но команда решила сыграть в агрессивный футбол. Мы ошибались, когда забивал «Реал». Возможно, при тактике Гвардиолы «Бавария» тоже крупно проиграла бы», – цитирует Торрена Eurosport.