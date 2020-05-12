Широков: «При Тедеско «Спартак» потерял свою индивидуальность»

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».
«На данный момент не нравится. Можно допустить, что когда он только пришел, нужно было познакомиться с командой, он не знал все возможности. Но за зимнюю паузу он нисколько не поменял в игре. «Спартак, всю жизнь являющийся атакующей командой и играющий в комбинационный футбол, играет от обороны даже с «Оренбургом».
«Спартак» теряет свою индивидуальность. Завтра придет другой тренер, и они будут играть по-другому. Все забудут, почему «Спартак» стал народной командой. Они же стали народными, потому что дарили радость от футбола народу. Так резко перестраивать игру – для меня это непонятно», – сказал Широков.
- Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Сейчас команда занимает в РПЛ восьмое место.
- Широков выступал за «Спартак» в 2014-15 годах.
Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова