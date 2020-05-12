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    Широков: «При Тедеско «Спартак» потерял свою индивидуальность»

    Экс-игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».

    «На данный момент не нравится. Можно допустить, что когда он только пришел, нужно было познакомиться с командой, он не знал все возможности. Но за зимнюю паузу он нисколько не поменял в игре. «Спартак, всю жизнь являющийся атакующей командой и играющий в комбинационный футбол, играет от обороны даже с «Оренбургом».

    «Спартак» теряет свою индивидуальность. Завтра придет другой тренер, и они будут играть по-другому. Все забудут, почему «Спартак» стал народной командой. Они же стали народными, потому что дарили радость от футбола народу. Так резко перестраивать игру – для меня это непонятно», – сказал Широков.

    • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Сейчас команда занимает в РПЛ восьмое место.
    • Широков выступал за «Спартак» в 2014-15 годах.

    Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова

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    12.05.2020 22:07
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +7839

      derrik2000 49 минут назад

      Спартак потерял свою индивидуальность после ухода ОИРа.
      Затем вроде бы обрёл при Григориче (Владимире Федотове, если кто не понял), чтобы потерять это лицо до настоящего времени.
      Даже в "золотом" сезоне при Каррере это был да-а-а-а-аллеко не тот Спартак - всехивсяпобедитель, где все игроки команды были на поле как хорошо отлаженный механизм, в котором каждая деталь к месту.
      К сожалению... (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20271

      пьяныйхоровод 51 минуту назад

      Как же им не нравится такое слышать . Ой как не нравится . Сразу фонтаны слюней и кубометры кишечных газов .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2426

      erma 55 минут назад

      Какая индивидуальность? Тедеско пришел в команду где половина игроков не умеет играть в футбол. У Широкова, конечно, широкий рот, но из него выдувает мозги. Меньше пены, г-н Широков!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      New Life 1 час назад

      Лучше бы рассказал, как насрал в Динамо, лузер-манагер. Теперь распасовщик для питероских гомо-троллей.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2336

      alarm 1 час назад

      стыдно за свинодельню!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +3044

      Борат 1 час назад

      Спартак стал НаРОТной командой - берёт на ротан у всех подряд !!! Гыгы

      -3
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      ...
      Рейтинг: +39

      zlopixatel > Борат 1 час назад

      Тебе если пару букв в нике поменять, станешь главным болельщиком - ВоРот

      0
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      Рейтинг: +2857

      Hektor 84 1 час назад

      А нам нравится, а тебя футбольную шлюшку мы и не спрашивали. По крайней мере временами показывают не плохой футбол. И главное Тел ничего не обещал. Не то что пиджак ******** с три короба. Рассказал нам сказки про спартаковские традиции, про фото Бескова под подушкой, про то что он поклонник Романцева.

      3
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      Рейтинг: +2

      sarkisyan.lkha 1 час назад

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      -1
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      Рейтинг: +5973

      Сильвербой 2 часа назад

      Затычка ты е..ная, в каждой жопе!!!

      2
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      Рейтинг: +4340

      JTherry 2 часа назад

      Широкофф - главный "эксперт" по Спартаку сразу после Орлова и Бу... Радимова

      4
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      Рейтинг: +5816

      Persona_non_Grata > JTherry 2 часа назад

      Нет - после бората и аларма ))))

      4
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      Рейтинг: +4340

      JTherry > Persona_non_Grata 1 час назад

      эти отмороженные - им постоянно стыдно за свой бред на сайте...

      3
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      Рейтинг: +2336

      alarm > JTherry 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сейчас мне больше стыдно за тебя, твоего свинохвостого дружбана и спортаг, само собой.

      -4
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