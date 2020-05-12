Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков: «При Тедеско «Спартак» потерял свою индивидуальность»

Широков: «При Тедеско «Спартак» потерял свою индивидуальность»

12 мая 2020, 22:07
19

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».

«На данный момент не нравится. Можно допустить, что когда он только пришел, нужно было познакомиться с командой, он не знал все возможности. Но за зимнюю паузу он нисколько не поменял в игре. «Спартак, всю жизнь являющийся атакующей командой и играющий в комбинационный футбол, играет от обороны даже с «Оренбургом».

«Спартак» теряет свою индивидуальность. Завтра придет другой тренер, и они будут играть по-другому. Все забудут, почему «Спартак» стал народной командой. Они же стали народными, потому что дарили радость от футбола народу. Так резко перестраивать игру – для меня это непонятно», – сказал Широков.

  • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Сейчас команда занимает в РПЛ восьмое место.
  • Широков выступал за «Спартак» в 2014-15 годах.

Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Оренбург Россия Широков Роман Тедеско Доменико
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1589310968
Широкофф - главный "эксперт" по Спартаку сразу после Орлова и Бу... Радимова
Ответить
Сильвербой
1589311471
Затычка ты е..ная, в каждой жопе!!!
Ответить
Hektor 84
1589312660
А нам нравится, а тебя футбольную шлюшку мы и не спрашивали. По крайней мере временами показывают не плохой футбол. И главное Тел ничего не обещал. Не то что пиджак ******** с три короба. Рассказал нам сказки про спартаковские традиции, про фото Бескова под подушкой, про то что он поклонник Романцева.
Ответить
New Life
1589314243
Лучше бы рассказал, как насрал в Динамо, лузер-манагер. Теперь распасовщик для питероских гомо-троллей.
Ответить
erma
1589315469
Какая индивидуальность? Тедеско пришел в команду где половина игроков не умеет играть в футбол. У Широкова, конечно, широкий рот, но из него выдувает мозги. Меньше пены, г-н Широков!
Ответить
derrik2000
1589315841
Спартак потерял свою индивидуальность после ухода ОИРа. Затем вроде бы обрёл при Григориче (Владимире Федотове, если кто не понял), чтобы потерять это лицо до настоящего времени. Даже в "золотом" сезоне при Каррере это был да-а-а-а-аллеко не тот Спартак - всехивсяпобедитель, где все игроки команды были на поле как хорошо отлаженный механизм, в котором каждая деталь к месту. К сожалению... (((
Ответить
Alex Flash
1589323357
Очередная провокационная заметка со стороны редакции
Ответить
алдан2014
1589332016
Это ничтожество опять обсуждать тренеров взялся.Ты Широков и мизинца не стоишь ,ни Сёмина ни Тедеску.А самобытность Спартак потерял с начала века,20 лет назад,так что не надо про самобытность.Вот читаешь высказывания этого бывшего футболера и диву даёшься,что за бред он несёт.Гоните его то всюду метлой поганой.Он в своё время в Зените,Гарика подзуживал на бунт.Гарик прямой чел , пошёл до конца,а Широков слился.Позор,как говорят два недоумка на этом сайте
Ответить
vka1970
1589349216
Новая метла по новому метёт.Это нормально для любого клуба.А вот что метёт Широков мне не понятно.Наверно вспоминает питерскую Багаму маму.
Ответить
Соня Мармеладова
1589352422
Вот ведь Широкий , истинный спартач-переживала сменивший хренову тучу клубов и везде гоношившийся своим скверным характером... Зато теперь вдруг стал телевизионным "знатоком-тренеришкой" всевидящим и всезнающим
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
2
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
11
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
11
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
5
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+