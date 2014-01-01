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    «СЭ»: решение о возобновлении РПЛ будет зависеть от регионов

    Судьба сезона в РПЛ вряд ли будет определена на исполкоме РФС 15 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Для возобновления чемпионата предстоит решить ряд вопросов, среди которых возвращение легионеров из-за рубежа, организация тренировок и матчей, обеспечение эпидемиологической безопасности. В итоге все будет зависеть от региональных властей, при этом московским клубам, скорее всего, не разрешат играть дома.

    Принятие решения о возобновлении или досрочном завершении РПЛ должно состояться до 27 мая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +985

      Cleaner 25 минут назад

      Восемь туров. Один месяц по две игры в неделю. При играх без зрителей фактор поля уходит на второй план. Нужно доигрывать.

      0
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      Рейтинг: +14490

      bset 52 минуты назад

      Приезжайте в Калугу, москвичи

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