«СЭ»: решение о возобновлении РПЛ будет зависеть от регионов

Судьба сезона в РПЛ вряд ли будет определена на исполкоме РФС 15 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».
Для возобновления чемпионата предстоит решить ряд вопросов, среди которых возвращение легионеров из-за рубежа, организация тренировок и матчей, обеспечение эпидемиологической безопасности. В итоге все будет зависеть от региональных властей, при этом московским клубам, скорее всего, не разрешат играть дома.
Принятие решения о возобновлении или досрочном завершении РПЛ должно состояться до 27 мая.
- В РПЛ осталось провести восемь туров.
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
Источник: «Спорт-Экспресс»