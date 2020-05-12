«СЭ»: решение о возобновлении РПЛ будет зависеть от регионов

Судьба сезона в РПЛ вряд ли будет определена на исполкоме РФС 15 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

Для возобновления чемпионата предстоит решить ряд вопросов, среди которых возвращение легионеров из-за рубежа, организация тренировок и матчей, обеспечение эпидемиологической безопасности. В итоге все будет зависеть от региональных властей, при этом московским клубам, скорее всего, не разрешат играть дома.

Принятие решения о возобновлении или досрочном завершении РПЛ должно состояться до 27 мая.