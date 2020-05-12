«Ты вонзил нож мне в спину, но я все еще люблю тебя». Балотелли и Кьеллини помирились

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли и защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини помирились после недавнего конфликта, сообщает Football Italia.

Экс-футболисты сборной Италии пообщались на шоу Le lene. «Хотя ты неожиданно вонзил мне нож в спину, я все еще люблю тебя. Обнимаю, легенда!» – сказал Балотелли. Форвард также отправил в подарок Кьеллини футболку.

«Я не мог определиться, вставлять это в книгу или нет, но если бы я об этом не рассказал, то чувствовал бы себя лицемером. Марио, делая ошибки, я многому научился и продолжаю делать это изо дня в день. Я желаю тебе всего наилучшего и надеюсь вскоре снова увидеть тебя на поле!» – ответил Кьеллини.

Ранее Кьеллини выпустил автобиографию, в которой раскритиковал бывшего партнера по сборной Италии.

Балотелли в ответ назвал футболиста «Юве» странным человеком.

Балотелли: «Кьеллини назвал меня плохим? По крайней мере, я честен и смел, чтобы говорить людям в лицо»