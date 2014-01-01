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    «Ты вонзил нож мне в спину, но я все еще люблю тебя». Балотелли и Кьеллини помирились

    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли и защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини помирились после недавнего конфликта, сообщает Football Italia.

    Экс-футболисты сборной Италии пообщались на шоу Le lene. «Хотя ты неожиданно вонзил мне нож в спину, я все еще люблю тебя. Обнимаю, легенда!» – сказал Балотелли. Форвард также отправил в подарок Кьеллини футболку.

    «Я не мог определиться, вставлять это в книгу или нет, но если бы я об этом не рассказал, то чувствовал бы себя лицемером. Марио, делая ошибки, я многому научился и продолжаю делать это изо дня в день. Я желаю тебе всего наилучшего и надеюсь вскоре снова увидеть тебя на поле!» – ответил Кьеллини.

    • Ранее Кьеллини выпустил автобиографию, в которой раскритиковал бывшего партнера по сборной Италии.
    • Балотелли в ответ назвал футболиста «Юве» странным человеком.

    Балотелли: «Кьеллини назвал меня плохим? По крайней мере, я честен и смел, чтобы говорить людям в лицо»

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +90

      Puddle 34 минуты назад

      В данной статье тоже ошибка: не Кьеллини, а Де Зеув! И нож тут тоже не причем....

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