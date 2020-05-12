Футболисты «Ахмата» раздали 1,5 тонны мяса малоимущим семьям

Игроки «Ахмата» стали инициаторами благотворительной акции.

Футболисты совместно с республиканским общественным фондом имени Ахмата Кадырова раздали 1,5 тонны мяса нуждающимся и малоимущим семьям.

Вместе с представителями клуба в акции приняли болельщики команды и волонтеры.

«Ахмат» идет на последнем месте в таблице РПЛ.

Ранее главный тренер грозненцов Игорь Шалимов заявлял: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Потому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?».

Шалимов: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше бомжей. Ради чего вам помогать?»