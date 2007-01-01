Футболисты «Ахмата» раздали 1,5 тонны мяса малоимущим семьям

Сама по себе акция похвальная. Но, если бы это дело сами не рекламировали, то было бы намного лучше
Игроки «Ахмата» стали инициаторами благотворительной акции.
Футболисты совместно с республиканским общественным фондом имени Ахмата Кадырова раздали 1,5 тонны мяса нуждающимся и малоимущим семьям.
Вместе с представителями клуба в акции приняли болельщики команды и волонтеры.
- «Ахмат» идет на последнем месте в таблице РПЛ.
- Ранее главный тренер грозненцов Игорь Шалимов заявлял: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Потому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?».
Шалимов: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше бомжей. Ради чего вам помогать?»