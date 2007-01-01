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    Футболисты «Ахмата» раздали 1,5 тонны мяса малоимущим семьям

    Игроки «Ахмата» стали инициаторами благотворительной акции.

    Футболисты совместно с республиканским общественным фондом имени Ахмата Кадырова раздали 1,5 тонны мяса нуждающимся и малоимущим семьям.

    Вместе с представителями клуба в акции приняли болельщики команды и волонтеры.

    • «Ахмат» идет на последнем месте в таблице РПЛ.
    • Ранее главный тренер грозненцов Игорь Шалимов заявлял: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Потому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?».

    Шалимов: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше бомжей. Ради чего вам помогать?»

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3020

      Давид59 2 часа назад

      Сама по себе акция похвальная. Но, если бы это дело сами не рекламировали, то было бы намного лучше

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      Рейтинг: +976

      Cleaner 2 часа назад

      Двадцать толстосумов(милионеров) вскладчину собрали 30 тысяч рублей и купили мяса малоимущим. Вы еще, как КОКОРИН, скриншот чека на 1,5 тонны мяса сюда прикрепите. Еще одни любители ПОПИАРИТЬСЯ.(

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