«Манчестер Юнайтед» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Португалии Винисиусом

Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед», сообщает Record.
По информации источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением 25-летнего футболиста ближайшим летом, но пока не вел предметных переговоров по его переходу.
Бразилец является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии в текущем сезоне.
- Рыночная стоимость Винисиуса – 16 миллионов евро.
- В этом сезоне форвард провел за «Бенфику» 36 матчей, забил 20 голов и сделал 12 ассистов.
Источник: Record