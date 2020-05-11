«Манчестер Юнайтед» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Португалии Винисиусом

Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед», сообщает Record.

По информации источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением 25-летнего футболиста ближайшим летом, но пока не вел предметных переговоров по его переходу.

Бразилец является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии в текущем сезоне.