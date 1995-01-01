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    Ловчев: «Семин работает не для того, чтобы на его счет упали какие-то деньги. Он не может без работы, он хочет доказывать»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поздравил с днем рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Эксперт, знакомый с Семиным, считает, что тот работает не ради денег.

    «Этот человек много сделал для нашего футбола. Из тройки наших самых заслуженных тренеров, которые двигали наш футбол вперед, – Валерий Газзаев, Олег Романцев и Семин – до сих пор в строю только Семин.

    Он работает не для того, чтобы на его счет упали еще какие-то деньги. Он не может без работы, он постоянно хочет доказывать. Не зря на матчах «Локомотива» всегда висит баннер «Палыч – наше все».

    Палыч, поздравляю! Здоровья. Ты неугомонный и ты всегда будешь работать на благо нашего футбола», – написал Ловчев в «Советском спорте».

    • Семина поздравил УЕФА.
    • «Локомотив» напомнил, что Семин – самый успешный тренер в истории клуба.
    • 31 мая истекает контракт Семина с «Локомотивом».

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1095

      Retiremen_VMF 24 минуты назад

      Я не болельщик Локо, и Семин далеко не мой кумир, и прекрасно понимаю, что футбола без денег не бывает. Но если мы будем ставить деньги на первое место и ради них убирать "Семиных" тогда зачем оно нужно, то что останется от футбола....

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      Рейтинг: +16568

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      И сказал седой Серафимыч своё веское слово!!! """""""""""""

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