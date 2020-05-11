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  • Ловчев: «Семин работает не для того, чтобы на его счет упали какие-то деньги. Он не может без работы, он хочет доказывать»

Ловчев: «Семин работает не для того, чтобы на его счет упали какие-то деньги. Он не может без работы, он хочет доказывать»

11 мая 2020, 19:48
4

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поздравил с днем рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Эксперт, знакомый с Семиным, считает, что тот работает не ради денег.

«Этот человек много сделал для нашего футбола. Из тройки наших самых заслуженных тренеров, которые двигали наш футбол вперед, – Валерий Газзаев, Олег Романцев и Семин – до сих пор в строю только Семин.

Он работает не для того, чтобы на его счет упали еще какие-то деньги. Он не может без работы, он постоянно хочет доказывать. Не зря на матчах «Локомотива» всегда висит баннер «Палыч – наше все».

Палыч, поздравляю! Здоровья. Ты неугомонный и ты всегда будешь работать на благо нашего футбола», – написал Ловчев в «Советском спорте».

  • Семина поздравил УЕФА.
  • «Локомотив» напомнил, что Семин – самый успешный тренер в истории клуба.
  • 31 мая истекает контракт Семина с «Локомотивом».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1589217881
И сказал седой Серафимыч своё веское слово!!! """""""""""""
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Retiremen_VMF
1589220566
Я не болельщик Локо, и Семин далеко не мой кумир, и прекрасно понимаю, что футбола без денег не бывает. Но если мы будем ставить деньги на первое место и ради них убирать "Семиных" тогда зачем оно нужно, то что останется от футбола....
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Juic
1589224370
Ну все работают чтобы на счёт упали деньги. Но Шпалыч работает лучше всех остальных, более чем отрабатывая. С ДР его!
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