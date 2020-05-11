Ловчев: «Семин работает не для того, чтобы на его счет упали какие-то деньги. Он не может без работы, он хочет доказывать»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поздравил с днем рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Эксперт, знакомый с Семиным, считает, что тот работает не ради денег.

«Этот человек много сделал для нашего футбола. Из тройки наших самых заслуженных тренеров, которые двигали наш футбол вперед, – Валерий Газзаев, Олег Романцев и Семин – до сих пор в строю только Семин.

Он работает не для того, чтобы на его счет упали еще какие-то деньги. Он не может без работы, он постоянно хочет доказывать. Не зря на матчах «Локомотива» всегда висит баннер «Палыч – наше все».

Палыч, поздравляю! Здоровья. Ты неугомонный и ты всегда будешь работать на благо нашего футбола», – написал Ловчев в «Советском спорте».