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    Ловчев: «Когда умер Севидов, Семин сказал мне: «Зайди, возьми деньги на похороны»

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в день рождения Юрия Семина рассказал истории, характеризующие личность именинника. Например, тренер покрыл расходы на погребение Юрия Севидова.

    «Несколько историй, характеризующих человеческие качества Семина. К 65-летию Галимзяна Хусаинова я организовывал матч на стадионе «Алмаз». Должны были играть ветераны «Спартака» и команда артистов и политиков. Я позвонил Семину и пригласил сыграть за артистов. Он отменил тренировку «Локомотива», приехал. Матч дружеский, просто повод отметить день рождения уважаемого ветерана советского футбола. Но Палыч играл с полной отдачей – рвал и метал. Очень хотел выиграть. В этом весь Семин.

    Известно, что Юра Севидов умер в Испании, где был на сборах с «Локомотивом». Палыч уладил все формальности, организовал доставку тела в Россию. Все это оплатил «Локомотив». Я занимался организацией похорон. Семин позвонил мне из Испании: «Зайди к моей жене, возьми деньги на похороны».

    Как-то я приехал в Баковку на базу «Локомотива». Семин на меня наехал, мол, что ты все про нас пишешь! Затем у меня был день рождения. Он мне позвонил: «Ты пиши, как есть. Все правильно ты делаешь».

    Недавно я открыл свой канал на ютубе. Он позвонил: «Тебе сейчас нужны для раскрутки медийные фигуры, я готов приехать», – написал Ловчев в заметке для «Советского спорта».

    • Семина поздравил УЕФА.
    • «Локомотив» напомнил, что Семин – самый успешный тренер в истории клуба.
    • 31 мая истекает контракт Семина с «Локомотивом».

    Источник: «Советский спорт»

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