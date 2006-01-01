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    Ловчев: «Старостин звал Семина в «Спартак» в 1988 году, он был одним из главных кандидатов»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в день рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина рассказал, что тот мог возглавить спартаковцев в прошлом веке. Предложение делал Николай Старостин.

    «Семин мог оказаться в «Спартаке». Но уже в качестве тренера. Николай Петрович Старостин в конце 1988 года убрал Константина Бескова с поста главного тренера «Спартака»¸ Семин был у него одним из главных кандидатов.

    Но Палыч позвонил Бескову и рассказал об этом предложении Старостина. Не мог он за спиной Бескова принять это предложение. Тогда Старостин назначил Олега Романцева», – сообщил Ловчев.

    • Семина поздравил УЕФА.
    • «Локомотив» напомнил, что Семин – самый успешный тренер в истории клуба.
    • 31 мая истекает контракт Семина с «Локомотивом».

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3896

      vladik12 32 минуты назад

      Не помню, чтобы "Бомбардир" об этом писал.

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