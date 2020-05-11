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  • Ловчев: «Старостин звал Семина в «Спартак» в 1988 году, он был одним из главных кандидатов»

Ловчев: «Старостин звал Семина в «Спартак» в 1988 году, он был одним из главных кандидатов»

11 мая 2020, 15:45
4

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в день рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина рассказал, что тот мог возглавить спартаковцев в прошлом веке. Предложение делал Николай Старостин.

«Семин мог оказаться в «Спартаке». Но уже в качестве тренера. Николай Петрович Старостин в конце 1988 года убрал Константина Бескова с поста главного тренера «Спартака»¸ Семин был у него одним из главных кандидатов.

Но Палыч позвонил Бескову и рассказал об этом предложении Старостина. Не мог он за спиной Бескова принять это предложение. Тогда Старостин назначил Олега Романцева», – сообщил Ловчев.

  • Семина поздравил УЕФА.
  • «Локомотив» напомнил, что Семин – самый успешный тренер в истории клуба.
  • 31 мая истекает контракт Семина с «Локомотивом».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Семин Юрий Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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vladik12
1589201144
Не помню, чтобы "Бомбардир" об этом писал.
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алдан2014
1589204274
Последнее время Ловчев пургу несёт.Пора однако на больничку его
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DOCTOR PENALTY
1589218202
Поступок!!!
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Hektor 84
1589283587
Ловчев не унимается. Жаба душит что его не позвали. Развалил бы команду как минимум футбольный спартак.
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