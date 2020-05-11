Ловчев: «Старостин звал Семина в «Спартак» в 1988 году, он был одним из главных кандидатов»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в день рождения главного тренера «Локомотива» Юрия Семина рассказал, что тот мог возглавить спартаковцев в прошлом веке. Предложение делал Николай Старостин.

«Семин мог оказаться в «Спартаке». Но уже в качестве тренера. Николай Петрович Старостин в конце 1988 года убрал Константина Бескова с поста главного тренера «Спартака»¸ Семин был у него одним из главных кандидатов.

Но Палыч позвонил Бескову и рассказал об этом предложении Старостина. Не мог он за спиной Бескова принять это предложение. Тогда Старостин назначил Олега Романцева», – сообщил Ловчев.