Андрей Федун: «С братом все нормально. Идет на поправку»

Брат владельца «Спартака» Леонида Федуна Андрей рассказал о состоянии функционера, госпитализированного на прошлой неделе с коронавирусом. Пациент идет на поправку.
«Вроде с братом всe нормально. Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут. Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идeт на поправку. Теперь слово медицине», – сказал Андрей Федун ТАСС.
- На этой неделе Леонида Федуна могут выписать.
- О госпитализации владельца «Спартака» стало известно в четверг.
- Ранее сообщалось, что болезнь протекает не в тяжeлой форме, жизни Федуна ничего не угрожает.
Источник: ТАСС