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    Андрей Федун: «С братом все нормально. Идет на поправку»

    Брат владельца «Спартака» Леонида Федуна Андрей рассказал о состоянии функционера, госпитализированного на прошлой неделе с коронавирусом. Пациент идет на поправку.

    «Вроде с братом всe нормально. Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут. Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идeт на поправку. Теперь слово медицине», – сказал Андрей Федун ТАСС.

    Источник: ТАСС

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