Андрей Федун: «С братом все нормально. Идет на поправку»

Брат владельца «Спартака» Леонида Федуна Андрей рассказал о состоянии функционера, госпитализированного на прошлой неделе с коронавирусом. Пациент идет на поправку.

«Вроде с братом всe нормально. Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут. Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идeт на поправку. Теперь слово медицине», – сказал Андрей Федун ТАСС.