Федуна могут выписать из больницы на следующей неделе

Владелец «Спартака» Леонид Федун, заболевший коронавирусом, может покинуть больницу через 5-7 дней, утверждает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, врачи отмечают положительную динамику выздоровления 64-летнего бизнесмена.

Сейчас состояние Федуна удовлетворительное и если в ближайшее время оно не ухудшится, то функционера выпишут.