Федуна могут выписать из больницы на следующей неделе

Владелец «Спартака» Леонид Федун, заболевший коронавирусом, может покинуть больницу через 5-7 дней, утверждает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, врачи отмечают положительную динамику выздоровления 64-летнего бизнесмена.
Сейчас состояние Федуна удовлетворительное и если в ближайшее время оно не ухудшится, то функционера выпишут.
- О госпитализации владельца «Спартака» стало известно в четверг.
- Ранее сообщалось, что болезнь протекает не в тяжeлой форме, жизни Федуна ничего не угрожает.
Источник: «Спорт-Экспресс»