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    Федуна могут выписать из больницы на следующей неделе

    Владелец «Спартака» Леонид Федун, заболевший коронавирусом, может покинуть больницу через 5-7 дней, утверждает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, врачи отмечают положительную динамику выздоровления 64-летнего бизнесмена.

    Сейчас состояние Федуна удовлетворительное и если в ближайшее время оно не ухудшится, то функционера выпишут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      Граф2019 47 минут назад

      а болел ли товарисчь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11009

      vladimir-7 1 час назад

      Федуна выпишут из больницы, если главный инфекционист Москвы
      Собянин разрешит. Великий рыцарь бордюрного камня и тротуарной
      плитки, теперь и запреты на передвижения осуществляет и о коронавирусе сказки рассказывает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14

      sssrbardak 1 час назад

      жду новость на следующей неделе - главный хряк сдох
      от стыда за договорняки....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13086

      vka1970 > sssrbardak 1 час назад

      Кто кому чего желает, от того и подыхает.
      Бумеранг.
      Готовься.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1164

      Питерский князь > vka1970 38 минут назад

      Желаю тебе миллиард миллиардов.
      :)))

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