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    Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Рубина»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 28-го тура РПЛ против «Рубина».

    • Казанцы победили дома со счетом 3:1.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Рубин» поднялся на 6-е место в таблице лиги, «Ростов» опустился на 8-ю строчку.

    – В первом тайме было два пропущенных гола со «стандарта». Можно сказать, что это предопределило исход матча?

    – Нет, конечно. Предопределило другое – почему эти стандарты возникли.

    – Два удаления игроков, которые вышли со скамейки, как это объяснить? Оказались не готовы к игре?

    – У меня нет объяснений.

    – Если говорить по рисунку матча, удалось забить один мяч. Что‑то вызывает у вас позитив?

    – Начало второго тайма, могли еще с пенальти забить, хотя играли вдесятером. Это все.

    – Было много ошибок у своих ворот, в том числе «Рубин» так получил третий гол. Чем это объяснить?

    – Мастерством.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.05.2024 18:11
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    Комментарии (5)
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    ЗаЖиМ
    1715441923
    Бред...
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    DOCTOR PENALTY
    1715443213
    Эх, Валера, нам ли быть в печали... )
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    suhoffmonstro
    1715445456
    Кажется " Валера верим" скоро перестанет работать.
    Ответить
    Cleaner
    1715451697
    Валера, ВЕРИМ! Ведь ты же ТОП-тренер!!!...)))
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    zarsm
    1715461545
    Сколько лет у руля, а задача одна - в стыки не попасть. Амбициозно.
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