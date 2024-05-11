Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Рубина»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 28-го тура РПЛ против «Рубина».

Казанцы победили дома со счетом 3:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Рубин» поднялся на 6-е место в таблице лиги, «Ростов» опустился на 8-ю строчку.

– В первом тайме было два пропущенных гола со «стандарта». Можно сказать, что это предопределило исход матча?

– Нет, конечно. Предопределило другое – почему эти стандарты возникли.

– Два удаления игроков, которые вышли со скамейки, как это объяснить? Оказались не готовы к игре?

– У меня нет объяснений.

– Если говорить по рисунку матча, удалось забить один мяч. Что‑то вызывает у вас позитив?

– Начало второго тайма, могли еще с пенальти забить, хотя играли вдесятером. Это все.

– Было много ошибок у своих ворот, в том числе «Рубин» так получил третий гол. Чем это объяснить?

– Мастерством.