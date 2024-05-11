«Наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие люди»: Мостовой объяснил, почему не тренирует

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал слова Олега Иванова в свой адрес.
- Игрок «Рубина» выразил мнение, что Мостовой завидует зарплатам тренеров «Спартака» и хочет занять их место.
«Не помню такого, чтобы я просился в «Спартак» только из-за большой зарплаты. Если бы я хотел получать деньги, давно бы уже работал в командах менял их как без стыда и совести, как делают это Абаскали.
А потом эти люди ходят и рассказывают про футбол… Я же, напротив, спокойно отношусь к словам Иванова, потому что футбол у меня был и всегда будет на первом месте. Просто наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие люди. Но зато в отличие от них, про Мостового и других людей, которые играли в футбол, никто так не скажет», – сказал Мостовой.
- В отличие от Иванова, Мостовой выступал в Европе и становился чемпионом.
- Сейчас Мостовой получает тренерскую лицензию.