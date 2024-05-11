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    • «Наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие люди»: Мостовой объяснил, почему не тренирует

    «Наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие люди»: Мостовой объяснил, почему не тренирует

    Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал слова Олега Иванова в свой адрес.

    • Игрок «Рубина» выразил мнение, что Мостовой завидует зарплатам тренеров «Спартака» и хочет занять их место.

    «Не помню такого, чтобы я просился в «Спартак» только из-за большой зарплаты. Если бы я хотел получать деньги, давно бы уже работал в командах менял их как без стыда и совести, как делают это Абаскали.

    А потом эти люди ходят и рассказывают про футбол… Я же, напротив, спокойно отношусь к словам Иванова, потому что футбол у меня был и всегда будет на первом месте. Просто наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие люди. Но зато в отличие от них, про Мостового и других людей, которые играли в футбол, никто так не скажет», – сказал Мостовой.

    • В отличие от Иванова, Мостовой выступал в Европе и становился чемпионом.
    • Сейчас Мостовой получает тренерскую лицензию.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:19
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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1715426975
    хоть и позор рыжим, но, тем не менее, самого рыжего нельзя упрекнуть в "менял их как без стыда и совести". он горел своей работой, и уж точно не менял. меняет обычно какой-нибудь моуриньо, потому что может себе позволить — а этот всего во втором клубе, вроде бы, работал. позор мостовому.
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    andr45
    1715427749
    Докампо , Личка, Деограсия и прочие
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1715428046
    Хотел бы дожить до того момента, когда Мостовому доверят команду, да видно не судьба
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    ...уефан
    1715428827
    ... мне интересно, он сколько лет ещё может этот порожняк гнать? 10?... 15...
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    Spartak_forv@
    1715430151
    В сотый уже раз-Мостовой,иди и тренируй детей в футбольной школе,или просто физруком!Сколько можно бездельничать!Это относится и к остальным "экспертам"!Что бы быть экспертом-надо уметь говорить...Вы умеете только ногами!Так займитесь полезным делом!
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    Bozigit
    1715435152
    Потому что балабол
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