«Наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие люди»: Мостовой объяснил, почему не тренирует

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал слова Олега Иванова в свой адрес.

Игрок «Рубина» выразил мнение, что Мостовой завидует зарплатам тренеров «Спартака» и хочет занять их место.

«Не помню такого, чтобы я просился в «Спартак» только из-за большой зарплаты. Если бы я хотел получать деньги, давно бы уже работал в командах менял их как без стыда и совести, как делают это Абаскали.

А потом эти люди ходят и рассказывают про футбол… Я же, напротив, спокойно отношусь к словам Иванова, потому что футбол у меня был и всегда будет на первом месте. Просто наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие люди. Но зато в отличие от них, про Мостового и других людей, которые играли в футбол, никто так не скажет», – сказал Мостовой.