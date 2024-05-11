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    • Титов рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Слишковиче

    Титов рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Слишковиче

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рассказал об изменениях в команде при Владимире Слишковиче.

    • Босниец в апреле заменил уволенного главного тренера Гильермо Абаскаля.
    • Слишкович работает с приставкой и.о.

    «Я не нахожусь внутри «Спартака», но блогеры и инсайдеры сливают информацию из клуба. Все говорят, что атмосфера стала потрясающей. Мы помним эффект Карреры. Футболисты пошли, попросили за него, руководство оставило – и выиграли чемпионство. Почему бы и нет?

    Опять же, я не руководитель «Спартака». Как оно будет, узнаем в ближайшее время. Даже если «Спартак» выиграет Кубок, не факт, что Слишковича утвердят главным. Мы помним: человек, который выиграл со «Спартаком» прошлый Кубок, тем же летом ушeл. Может быть, и политика вмешалась. В «Спартаке» может быть всe что угодно, но в любом случае в таком клубе должна быть стабильность. На примере того же «Зенита» хорошо видно, что стабильность – залог успеха», – сказал Титов.

    • «Спартак» не проигрывает 6 матчей подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Всегда, когда в команде происходят перестановки, но по факту ничего не меняется, все говорят про атмосферу.
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