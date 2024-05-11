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    • Рахимов отреагировал на информацию о скором увольнении из «Рубина»

    Рахимов отреагировал на информацию о скором увольнении из «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопросы о своем будущем.

    • Комментатор Константин Генич дал инсайд о скорой отставке Рахимова.
    • Клуб опроверг эту информацию.
    • 59-летний тренер в «Рубине» с апреля 2023 года.
    • Сейчас казанцы идут на 6-м месте в таблице РПЛ с 41 очком в 28 турах.

    – Было много слухов про ваш контракт… Как это влияет на раздевалку?

    – Я им всем сказал: «Вы ни о чем не думайте. Вы – профессионалы. И должны показывать свой уровень». Все, что происходит, это неотъемлемая часть футбола. К сожалению, я знаю, порой эти моменты присутствуют.

    Знаете песню про танкистов? Сидят три танкиста, три веселых друга. Я уже 20 лет как тренер, таких моментов бывает много. Мое дело – делать свою работу.

    – Настрой игроков на сегодняшний матч [с «Ростовом»] – реакция на слухи вокруг вас?

    – Что скрывать, такие вещи влияют на команду. Но моя задача – успокоить, дать понять, что мы не зря проводим такой неплохой сезон.

    Знаете, давайте больше не говорить про «танкистов». Они сидят в танке, и им плохо становится. В футболе такие разговоры неизбежны. Они на меня не влияют. Я знаю, что я могу, знаю свой уровень, знаю, что умею.

    Я понимаю, что есть вещи, которые в футболе, к сожалению, есть. Но я не должен на этом зацикливаться. Мне очень важна реакция команды, чтобы на нее это не влияло.

    Не думаю, что Генич просто сказал, он где‑то что‑то услышал. Да и я слышал, знаю кое‑что…. Но я спал сегодня хорошо. В час ночи лег, в полвосьмого встал. Нормально подготовился.

    – Вы сами хотите остаться в «Рубине»?

    – Мы все – наемные работники, и это не от меня зависит. Я за год вижу много позитивных моментов. Здесь уже решение клуба. Продолжать дальше развиваться или сделать что‑нибудь другое, взять другое направление.

    Это должен решать клуб. Навязываться в этой ситуации неправильно, я должен выполнять свою работу. Мы вместе с президентом, с раисом [главой Татарстана] сделали очень многое.

    Вы же видите, что про нас говорят? Что против этого «Рубина» играть очень тяжело. Мне такое нравится, когда так про команду говорят. Но это нужно доказывать в каждой игре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.05.2024 17:48
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    Комментарии (5)
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    nik55
    1715441597
    Генич трепло как и чердак
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    DOCTOR PENALTY
    1715443106
    К сожалению, маразм в нашем футболе пока крепчает. Глупые увольнения Юрана, Ивича, Ташуева привели к негативному результату.
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    Muboraksho
    1715457708
    Достойные ответы пустозвонам. Молодец Рашид.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715458698
    Пусть они примут правильное решение, ведь, чем больше сильных клубов, тем лучше и интереснее чемпионат.
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