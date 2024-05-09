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    • В «Рубине» отреагировали на инсайд Генича об увольнении Рахимова

    В «Рубине» отреагировали на инсайд Генича об увольнении Рахимова

    Пресс-служба «Рубина» дала комментарий по поводу слухов о скорой отставке главного тренера Рашида Рахимова.

    Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал инсайд, что Рахимова собираются уволить из-за разногласий внутри клуба.

    «Новости о том, что в клубе есть «внутренние дрязги», не соответствуют действительности. Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение, особенно когда такую недостоверную информацию транслирует авторитетный комментатор.

    Наше руководство, тренерский штаб, команда и персонал клуба нацелены на конструктивную совместную работу на благо «Рубина».

    Что касается будущего главного тренера команды Рашида Маматкуловича Рахимова, то руководство клуба высоко оценивает работу специалиста.

    Игра команды и последние результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Речи об увольнении тренера не идет», – отреагировали в клубе.

    • 59-летний Рахимов в «Рубине» с апреля 2023 года.
    • Сейчас казанцы идут на 9-м месте в таблице РПЛ с 38 очками в 27 турах.

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    Источник: ТАСС

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    09.05.2024 18:26
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1715270963
    ...что за народ футбольный стал, все петляют, переобуваться, сдают друг друга, обсирают и снова петляют многозначительно...
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    NewLife
    1715272410
    Гейнич, ты опять на ставках проигрался, стал заказухой подрабатывать ? (
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    Spartak_forv@
    1715274379
    Может обидка у Генича за то,что не сложилось….В прошлом Рахимов отказал принять его на на обучение в тренерский штаб Амкар,сказав ему: «У меня есть, кому носить жилетки и мячи»)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1715276076
    Костян Гейнич малёха обделался, с кем не бывает
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715280187
    Неделя у Генича не задалась, может он не про Рубин имел ввиду, Баварию ведь тоже перепутал с Челси)))
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    WE ARE FOR PETER
    1715288381
    Обосрался снова балабол,счас извиняться будет
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