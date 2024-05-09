В «Рубине» отреагировали на инсайд Генича об увольнении Рахимова

Пресс-служба «Рубина» дала комментарий по поводу слухов о скорой отставке главного тренера Рашида Рахимова.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал инсайд, что Рахимова собираются уволить из-за разногласий внутри клуба.

«Новости о том, что в клубе есть «внутренние дрязги», не соответствуют действительности. Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение, особенно когда такую недостоверную информацию транслирует авторитетный комментатор.

Наше руководство, тренерский штаб, команда и персонал клуба нацелены на конструктивную совместную работу на благо «Рубина».

Что касается будущего главного тренера команды Рашида Маматкуловича Рахимова, то руководство клуба высоко оценивает работу специалиста.

Игра команды и последние результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Речи об увольнении тренера не идет», – отреагировали в клубе.