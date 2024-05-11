Орлов оценил игру «Краснодара» при Мусаеве

Журналист Геннадий Орлов рассказал, как изменилась игра «Краснодара» после назначения Мурада Мусаева вместо Владимира Ивича.

«Мы видим, что игра «Краснодара» после смены тренера стала менее организованной. Ивич брал организацией – у него каждый футболист знал свой манeвр.

А сейчас и Кордоба как-то потерялся. Кривцов, Черников и Сперцян – хорошие полузащитники и давали результат в центре поля. Но тот же Кривцов теперь выходит где-то на 70-й минуте, хотя он боец и выглядит хорошо.

Но ставят иностранцев. А легионеры пока полностью не адаптировались к игре команды.

А что ждать от Мусаева? Он только пришeл. Нужно ему пожелать успеха и посочувствовать. Здесь и сейчас многое зависит от мастерства отдельных футболистов.

Когда складывается такая острая ситуация, возрастает роль игроков, способных забить со штрафного, разыграть угловой. Эти мастера сейчас выходят на первый план, они нужны», – считает Орлов.