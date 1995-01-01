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    Президент «Лиона» обвинил три клуба во влиянии на решение досрочно завершить сезон Лиги 1

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола считает, что руководители трех других клубов повлияли на решение досрочно завершить сезон во Франции.

    «Бернар Каяццо (президент «Сент-Этьена»), Лоик Фери (президент «Лорьяна») и Николя Хольвек (президент «Ренна») собрались втроем и решили: «Сент-Этьен» не вылетит, «Лорьян» должен выйти в Лигу 1, а «Ренн» – попасть в Лигу чемпионов. Их это устраивает.

    Но меня удивляет, что никто не замечает, что именно они являются авторами этого решения, которое наносит вред всем клубам лиги. При этом чемпионаты в других европейских странах, а также «Тур де Франс» и «Ролан Гаррос» не отменяют», – написал Ола в твиттере.

    • О досрочном окончании Лиги 1 было объявлено 30 апреля.
    • «Лион» финишировал седьмым в турнирной таблице и впервые с 1997 года не попал в еврокубки.
    • Клуб намерен судиться с Профессиональной футбольной лигой Франции.

    Источник: Твиттер Жана-Мишеля Ола

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5951

      Сильвербой 59 минут назад

      Я, честно говоря, ожидал немного другие клубы увидеть в этом списке!!! Странно как-то!

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