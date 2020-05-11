Президент «Лиона» обвинил три клуба во влиянии на решение досрочно завершить сезон Лиги 1

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола считает, что руководители трех других клубов повлияли на решение досрочно завершить сезон во Франции.

«Бернар Каяццо (президент «Сент-Этьена»), Лоик Фери (президент «Лорьяна») и Николя Хольвек (президент «Ренна») собрались втроем и решили: «Сент-Этьен» не вылетит, «Лорьян» должен выйти в Лигу 1, а «Ренн» – попасть в Лигу чемпионов. Их это устраивает.

Но меня удивляет, что никто не замечает, что именно они являются авторами этого решения, которое наносит вред всем клубам лиги. При этом чемпионаты в других европейских странах, а также «Тур де Франс» и «Ролан Гаррос» не отменяют», – написал Ола в твиттере.