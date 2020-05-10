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Мамаев: «Могу набить мяч 47 тысяч раз»

10 мая 2020, 16:45
14

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана показала, как игрок во время карантина во дворе чеканит мяч. По словам футболиста, если разбудить его в четыре утра, он все равно будет готов работать с мячом.

— И сколько ты так можешь так набить? — спросила Алана.

— 47 тысяч раз где-то... – ответил Мамаев.

  • Мамаев в прошлом году вышел из тюрьмы.
  • «Ростов» в РПЛ идет четвертым.
  • Сезон чемпионата России возобновится не раньше 21 июня.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Великий Твитсби»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (14)
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bset
1589122823
Интересно, а 1500 раз отжаться и 2500 раз присесть сможет?
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Сильвербой
1589123580
А стул, на бис, можешь набить!?
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evgevg13
1589123624
А разгрузить вагон муки? Пользы то больше было бы.
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Cules2013
1589125047
языком молоть это дело известное, тут сразу все рекордсменами становятся
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derrik2000
1589126971
Лучше бы мозги вместе с Кокориным набивал знаниями и учился на чужих ошибках. А то с мозгами, как я погляжу у них совсем бЯдА... А с аттракционом "набью мячик 47000 раз" будешь выступать в ЦПКиО.
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Павелий
1589128172
Мамаев: «Могу набить мяч 47 тысяч раз, а морду могу набибить двум-трём прохожим».
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AleSan4es
1589130997
Один после зоны 1500 раз приседал 2500 раз отжимался или наоборот.. этот 47к раз набить мяч может, вопрос какая супер сила у кокоши теперь???
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Ziklop
1589131473
Пиз.дит, это двое суток надо стучать.
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O-Z
1589132083
Языком чесать умеет только.
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mutabor0992
1589140257
Да Паштет походу чекан!)
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