Мамаев: «Могу набить мяч 47 тысяч раз»

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана показала, как игрок во время карантина во дворе чеканит мяч. По словам футболиста, если разбудить его в четыре утра, он все равно будет готов работать с мячом.

— И сколько ты так можешь так набить? — спросила Алана.

— 47 тысяч раз где-то... – ответил Мамаев.

Мамаев в прошлом году вышел из тюрьмы.

«Ростов» в РПЛ идет четвертым.

Сезон чемпионата России возобновится не раньше 21 июня.