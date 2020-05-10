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    Мамаев: «Могу набить мяч 47 тысяч раз»

    Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана показала, как игрок во время карантина во дворе чеканит мяч. По словам футболиста, если разбудить его в четыре утра, он все равно будет готов работать с мячом.

    — И сколько ты так можешь так набить? — спросила Алана.

    — 47 тысяч раз где-то... – ответил Мамаев.

    • Мамаев в прошлом году вышел из тюрьмы.
    • «Ростов» в РПЛ идет четвертым.
    • Сезон чемпионата России возобновится не раньше 21 июня.

    Источник: твиттер «Великий Твитсби»

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