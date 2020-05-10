Мамаев: «Могу набить мяч 47 тысяч раз»

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана показала, как игрок во время карантина во дворе чеканит мяч. По словам футболиста, если разбудить его в четыре утра, он все равно будет готов работать с мячом.
— И сколько ты так можешь так набить? — спросила Алана.
— 47 тысяч раз где-то... – ответил Мамаев.
- Мамаев в прошлом году вышел из тюрьмы.
- «Ростов» в РПЛ идет четвертым.
- Сезон чемпионата России возобновится не раньше 21 июня.
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Источник: твиттер «Великий Твитсби»