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    Каннаваро: «Намерен тренировать в АПЛ. Смотрю каждую игру»

    Главный тренер китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро планирует поработать в Европе. Его привлекает английский футбол.

    «Я сейчас в одном из лучших азиатских клубов, но, конечно, в будущем я бы хотел попробовать поработать в Европе. Хочу сделать себе вызов европейским футболом.

    Намерен ли я тренировать в АПЛ? Да. Я смотрю каждый матч, мне нравится футбольная обстановка и культура в Англии», – сказал итальянец.

    • В качестве игрока Каннааро брал чемпионат мира.
    • В Азии итальянец тренирует с 2013 года.
    • В качестве тренера Каннаваро выигрывал Кубок Китайской лиги в 2017 году.

    Источник: Sky Sports

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