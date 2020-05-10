Каннаваро: «Намерен тренировать в АПЛ. Смотрю каждую игру»

Главный тренер китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро планирует поработать в Европе. Его привлекает английский футбол.

«Я сейчас в одном из лучших азиатских клубов, но, конечно, в будущем я бы хотел попробовать поработать в Европе. Хочу сделать себе вызов европейским футболом.

Намерен ли я тренировать в АПЛ? Да. Я смотрю каждый матч, мне нравится футбольная обстановка и культура в Англии», – сказал итальянец.