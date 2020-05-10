Каннаваро: «Намерен тренировать в АПЛ. Смотрю каждую игру»

Главный тренер китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро планирует поработать в Европе. Его привлекает английский футбол.
«Я сейчас в одном из лучших азиатских клубов, но, конечно, в будущем я бы хотел попробовать поработать в Европе. Хочу сделать себе вызов европейским футболом.
Намерен ли я тренировать в АПЛ? Да. Я смотрю каждый матч, мне нравится футбольная обстановка и культура в Англии», – сказал итальянец.
- В качестве игрока Каннааро брал чемпионат мира.
- В Азии итальянец тренирует с 2013 года.
- В качестве тренера Каннаваро выигрывал Кубок Китайской лиги в 2017 году.
Источник: Sky Sports