Журналист Короткин: «Семину очень не нравится, что он не участвует в переговорах по трансферам»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, чем главный тренер «Локомотива» Юрий Семин недоволен в рамках взаимодействия с руководством. Специалист хотел бы большего влияния на трансферы.
«Серьезные люди, имеющие авторитет на рынке и вообще в футбольном мире, говорят. Семин не очень доволен (если мы говорим мягко) тем, что он фактически отстранен от трансферов. Он обозначает позицию. Непосредственно процесс сам, когда уже вступают в контакт с игроком и агентом, – в этом Семин не участвует. Ему это очень не нравится», – сказал Короткин.
- Совет директоров «Локомотива» одобрил уход Семина летом.
- Фанаты команды выразили поддержку 72-летнему специалисту, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.
- Василий Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.