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  • Журналист Короткин: «Семину очень не нравится, что он не участвует в переговорах по трансферам»

Журналист Короткин: «Семину очень не нравится, что он не участвует в переговорах по трансферам»

8 мая 2020, 23:15
6

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, чем главный тренер «Локомотива» Юрий Семин недоволен в рамках взаимодействия с руководством. Специалист хотел бы большего влияния на трансферы.

«Серьезные люди, имеющие авторитет на рынке и вообще в футбольном мире, говорят. Семин не очень доволен (если мы говорим мягко) тем, что он фактически отстранен от трансферов. Он обозначает позицию. Непосредственно процесс сам, когда уже вступают в контакт с игроком и агентом, – в этом Семин не участвует. Ему это очень не нравится», – сказал Короткин.

  • Совет директоров «Локомотива» одобрил уход Семина летом.
  • Фанаты команды выразили поддержку 72-летнему специалисту, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.
  • Василий Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (6)
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giluxa1963
1588971738
ПО ПРИНЦИПУ МЫ ТУТ КУПИЛИ А ТЫ ПРИСТРОЙ КУДА НИБУДЬ НО ЗА РЕЗУЛЬТАТ САМ ОТВЕТИШЬ
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DOCTOR PENALTY
1588973439
Какому тренеру такое может понравиться? А Юрий Палыч никогда не был пластилиновым.
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paracetamol
1588973457
Шпалыч прав. Какому тренеру явное воровство за его спиной понравится? Пилят деньги всякие грузины и прочая свол-ч. Шпалычу за державу обидно, его бы директором РЖД поставить!
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yorgenbarenz
1589005746
Всё идёт к тому,что всем социальным паразитам скоро придут кранты.Тогда и в командах наведут порядок.Тренеры сами (согласно здравому смыслу)будут выбирать игроков.
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nemolod
1589009124
Палыч полностью прав-сколько можно из сезона в сезон делать из говна конфетку-кто-то по дешевке накупит кота в мешке,,а результат спрашивают с него!
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