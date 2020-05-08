Журналист Короткин: «Семину очень не нравится, что он не участвует в переговорах по трансферам»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, чем главный тренер «Локомотива» Юрий Семин недоволен в рамках взаимодействия с руководством. Специалист хотел бы большего влияния на трансферы.

«Серьезные люди, имеющие авторитет на рынке и вообще в футбольном мире, говорят. Семин не очень доволен (если мы говорим мягко) тем, что он фактически отстранен от трансферов. Он обозначает позицию. Непосредственно процесс сам, когда уже вступают в контакт с игроком и агентом, – в этом Семин не участвует. Ему это очень не нравится», – сказал Короткин.