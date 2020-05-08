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    Журналист Короткин: «Семину очень не нравится, что он не участвует в переговорах по трансферам»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, чем главный тренер «Локомотива» Юрий Семин недоволен в рамках взаимодействия с руководством. Специалист хотел бы большего влияния на трансферы.

    «Серьезные люди, имеющие авторитет на рынке и вообще в футбольном мире, говорят. Семин не очень доволен (если мы говорим мягко) тем, что он фактически отстранен от трансферов. Он обозначает позицию. Непосредственно процесс сам, когда уже вступают в контакт с игроком и агентом, – в этом Семин не участвует. Ему это очень не нравится», – сказал Короткин.

    • Совет директоров «Локомотива» одобрил уход Семина летом.
    • Фанаты команды выразили поддержку 72-летнему специалисту, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.
    • Василий Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    08.05.2020 23:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5623

      paracetamol 54 минуты назад

      Шпалыч прав. Какому тренеру явное воровство за его спиной понравится? Пилят деньги всякие грузины и прочая свол-ч. Шпалычу за державу обидно, его бы директором РЖД поставить!

      0
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      Рейтинг: +16555

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Какому тренеру такое может понравиться? А Юрий Палыч никогда не был пластилиновым.

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      Рейтинг: +1826

      giluxa1963 1 час назад

      ПО ПРИНЦИПУ МЫ ТУТ КУПИЛИ А ТЫ ПРИСТРОЙ КУДА НИБУДЬ НО ЗА РЕЗУЛЬТАТ САМ ОТВЕТИШЬ

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      Рейтинг: +9151

      parevg 1 час назад

      Все правильно, тренер должен участвовать в трансферах!!!
      У тренера есть свое видение игры, и игрок, даже нужного амплуа, может не подходить под игровую модель команды. Мурило уже купили, пожарил в каждой игре, хорошо, что шПалыч его в опорники перевел, за ним хоть Чорлука успевает подчищать.

      Или грызун считает так: купили, привели к тренеру - на, тренируй...

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