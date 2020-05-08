РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы

Российский футбольный союз совместно с Детской футбольной лигой запустил проект, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Во-первых, на главной странице проекта можно узнать истории родственников футболистов сборной России, которые уходили на фронт.

Во-вторых, там доступен рассказ Юрия Жиркова о своей коллекции артефактов, любимой детской книге о войне и самом запоминающемся дне рождения на полигоне.

Кроме того, историк Юрий Лукосяк поделится со всеми желающими неизвестными фактами о футболе во время войны.

А 9 мая на странице появится видеопоздравление с праздником от главного тренера сборной России Станислава Черчесова.