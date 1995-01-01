Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы

    Российский футбольный союз совместно с Детской футбольной лигой запустил проект, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Во-первых, на главной странице проекта можно узнать истории родственников футболистов сборной России, которые уходили на фронт.

    Во-вторых, там доступен рассказ Юрия Жиркова о своей коллекции артефактов, любимой детской книге о войне и самом запоминающемся дне рождения на полигоне.

    Кроме того, историк Юрий Лукосяк поделится со всеми желающими неизвестными фактами о футболе во время войны.

    А 9 мая на странице появится видеопоздравление с праздником от главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76553
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru