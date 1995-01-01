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    Овчинников: «Слава богу, не работал со Смородской. Она с Марса, а мы с другой планеты»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о своем отношении к бывшему президенту «Локомотива» Ольге Смородской.

    «Смена тренера в «Локомотиве» вызывает много вопросов. Смородская уже написала, что болельщики не могут принимать решения. Ольга Юрьевна вообще с Марса, а мы с другой планеты. Она вообще очень интересный персонаж, слава богу, что я с ней не работал. Лунтик тоже упал с Луны, про него мультфильм снимают, вот можно считать, что она Лунтик», – сказал Овчинников.

    • Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
    • При ней команда один раз становилась бронзовым призером РПЛ и однажды выиграла Кубок России.
    • Овчинников, будучи футболистом, выступал за «Локо» с 1991-го по 1997-й, а также с 2002-го по 2005-й год.

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7811

      derrik2000 8 минут назад

      Лунтик-то она, может, и Лунтик, а ШИКАРНЕЙШУЮ свадьбу своей доченьки на деньги Локо она успела провернуть.
      Да и вообще нагадить красно-зелёным успела по самые...

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      Рейтинг: +662

      фанат джигурды 27 минут назад

      Ей в мультфильмах только толстую жабу играть, вставляющую всем палки в колёса.

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      Рейтинг: +1317

      altezzik 29 минут назад

      Мужчины с Марса, женщины с Венеры.

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