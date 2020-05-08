Овчинников: «Слава богу, не работал со Смородской. Она с Марса, а мы с другой планеты»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о своем отношении к бывшему президенту «Локомотива» Ольге Смородской.
«Смена тренера в «Локомотиве» вызывает много вопросов. Смородская уже написала, что болельщики не могут принимать решения. Ольга Юрьевна вообще с Марса, а мы с другой планеты. Она вообще очень интересный персонаж, слава богу, что я с ней не работал. Лунтик тоже упал с Луны, про него мультфильм снимают, вот можно считать, что она Лунтик», – сказал Овчинников.
- Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
- При ней команда один раз становилась бронзовым призером РПЛ и однажды выиграла Кубок России.
- Овчинников, будучи футболистом, выступал за «Локо» с 1991-го по 1997-й, а также с 2002-го по 2005-й год.
Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»