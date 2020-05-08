Вратарь «Динамо» Лещук: «Когда обвиняли, что я за «Спартак», дал болельщикам обратную связь, писал им прям в личку»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своих отношениях с болельщиками.

– Понравились две истории. Когда тебя обвиняли, что болеешь за «Спартак», ты писал болельщикам в вк. И подходил к трибунам в перерыве, когда вас фанаты освистывали.

– В детстве Дасаев звал меня в академию «Спартака», но я остался в «Динамо». Для меня это дом. Поэтому когда начали писать, что я за «Спартак», дал болельщикам обратную связь и все объяснил. Писал им прям в личку. А в матче с «Сочи» я подошел к трибунам и объяснил, что поддержка фанатов для нас очень важна, особенно в сложные моменты. Болельщикам всегда приятно, когда футболисты открыто с ними разговаривают.

– Это нетипичное качество для русского футболиста, откуда оно в тебе?

– У меня дядя и отец всегда приводят в пример фильм «Гладиатор»: «Завоюй людей – и ты получишь свободу». Еще один пример – европейский менталитет, как там футболисты общаются с болельщиками, не закрываются. В России наоборот. Наверное, это наш менталитет. Но я сторонник того, что с болельщиками нужно разговаривать – это даже интересно.

– Вспомнил момент 2012 года, когда фаны «Динамо» пришли на тренировку и отчитали команду.

– Конечно, обратная связь должна быть. Но я смотрел то видео – там было жестковато. У болельщиков бывает мнение, что футболистам безразлично: они получают деньги, и им на клуб без разницы. Но это не так. Очень редко бывает, что кому-то все равно. А если такое случается – тренер просто не выпускает игрока в основу. Еще любят говорить, что вот, тренера сливают. За все время, что я в «Динамо», такого ни разу не было. Ни одного тренера мы не сливали.

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