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    Вратарь «Динамо» Лещук: «Когда обвиняли, что я за «Спартак», дал болельщикам обратную связь, писал им прям в личку»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своих отношениях с болельщиками.

    – Понравились две истории. Когда тебя обвиняли, что болеешь за «Спартак», ты писал болельщикам в вк. И подходил к трибунам в перерыве, когда вас фанаты освистывали.

    – В детстве Дасаев звал меня в академию «Спартака», но я остался в «Динамо». Для меня это дом. Поэтому когда начали писать, что я за «Спартак», дал болельщикам обратную связь и все объяснил. Писал им прям в личку. А в матче с «Сочи» я подошел к трибунам и объяснил, что поддержка фанатов для нас очень важна, особенно в сложные моменты. Болельщикам всегда приятно, когда футболисты открыто с ними разговаривают.

    – Это нетипичное качество для русского футболиста, откуда оно в тебе?

    – У меня дядя и отец всегда приводят в пример фильм «Гладиатор»: «Завоюй людей – и ты получишь свободу». Еще один пример – европейский менталитет, как там футболисты общаются с болельщиками, не закрываются. В России наоборот. Наверное, это наш менталитет. Но я сторонник того, что с болельщиками нужно разговаривать – это даже интересно.

    – Вспомнил момент 2012 года, когда фаны «Динамо» пришли на тренировку и отчитали команду.

    – Конечно, обратная связь должна быть. Но я смотрел то видео – там было жестковато. У болельщиков бывает мнение, что футболистам безразлично: они получают деньги, и им на клуб без разницы. Но это не так. Очень редко бывает, что кому-то все равно. А если такое случается – тренер просто не выпускает игрока в основу. Еще любят говорить, что вот, тренера сливают. За все время, что я в «Динамо», такого ни разу не было. Ни одного тренера мы не сливали.

    Вратарь «Динамо» снялся в рекламе чипсов с Егором Кридом и прошел курсы по дизайну квартир. Мы с ним поговорили

    Источник: «Гол»

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