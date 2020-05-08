Главный тренер «Леганеса»: «Дата возобновления чемпионата Испании уже известна – 20 июня»

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре рассказал, когда возобновится Ла Лига, прерванная из-за пандемии коронавируса.
«Дата возобновления чемпионата Испании уже известна – 20 июня. Последующие 11 туров будут доиграны до 26 июля. Игры будут проводиться по субботам-воскресеньям и по средам-четвергам.
Лига официально проинформировала меня об этом, чему я очень рад, поскольку мы уже распланировали тренировки», – заявил специалист.
- После 27 туров «Леганес» занимает в Примере 19-е место.
- По данным Reuters, в Испании сократилась суточная смертность от коронавируса – за последние 24 часа от него скончались 213 человек.
- Накануне было зафиксировано 244 летальных исхода.
Источник: Marca