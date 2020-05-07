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    Главный тренер «Леганеса»: «Дата возобновления чемпионата Испании уже известна – 20 июня»

    Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре рассказал, когда возобновится Ла Лига, прерванная из-за пандемии коронавируса.

    «Дата возобновления чемпионата Испании уже известна – 20 июня. Последующие 11 туров будут доиграны до 26 июля. Игры будут проводиться по субботам-воскресеньям и по средам-четвергам.

    Лига официально проинформировала меня об этом, чему я очень рад, поскольку мы уже распланировали тренировки», – заявил специалист.

    • После 27 туров «Леганес» занимает в Примере 19-е место.
    • По данным Reuters, в Испании сократилась суточная смертность от коронавируса – за последние 24 часа от него скончались 213 человек.
    • Накануне было зафиксировано 244 летальных исхода.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2030

      Бухбух 1 час назад

      Вот с кого нужно брать пример Шалимову. Леганес в зоне вылета, а их коуч ни разу не заикнулся о том, чтобы закончить чемп с сохранением места в Примере для его клуба. И наоборот, желает как можно скорее исправить ситуацию, в которую попал Леганес.

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