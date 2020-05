«Ливерпуль» вспомнил о камбэке в противостоянии с «Барсой» в ЛЧ, опубликовав гол Ориги после углового Трента

Пресс-служба «Ливерпуля» напомнила, что ровно год назад команда Юргена Клоппа совершила камбэк в противостоянии с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

В твиттере мерсисайдцев появилось видео решающего четвертого гола в ворота соперника – хитрый розыгрыш углового в исполнении Трента Александера-Арнольда замкнул Дивок Ориги.

«Представление, которое мы никогда не забудем», – говорится в подписи к ролику.

«Те эмоции до сих пор в памяти»: Милнер вспомнил о камбэке «Ливерпуля» в противостоянии с «Барселоной» в ЛЧ

#OnThisDay last year... a performance we'll never forgetStart your day with EVERY angle of Divock's iconic strike pic.twitter.com/S2VAGgzoxz