«Ливерпуль» вспомнил о камбэке в противостоянии с «Барсой» в ЛЧ, опубликовав гол Ориги после углового Трента

Пресс-служба «Ливерпуля» напомнила, что ровно год назад команда Юргена Клоппа совершила камбэк в противостоянии с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
В твиттере мерсисайдцев появилось видео решающего четвертого гола в ворота соперника – хитрый розыгрыш углового в исполнении Трента Александера-Арнольда замкнул Дивок Ориги.
«Представление, которое мы никогда не забудем», – говорится в подписи к ролику.
- «Барса» на «Камп Ноу» выиграла со счетом 3:0.
- В ответном матче на «Энфилде» «Ливерпуль» разгромил соперника 4:0.
- Впоследствии мерсисайдцы победили в турнире.
«Те эмоции до сих пор в памяти»: Милнер вспомнил о камбэке «Ливерпуля» в противостоянии с «Барселоной» в ЛЧ
#OnThisDay last year... a performance we'll never forgetStart your day with EVERY angle of Divock's iconic strike pic.twitter.com/S2VAGgzoxz— Liverpool FC (at) (@LFC) May 7, 2020