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    «Ливерпуль» вспомнил о камбэке в противостоянии с «Барсой» в ЛЧ, опубликовав гол Ориги после углового Трента

    Пресс-служба «Ливерпуля» напомнила, что ровно год назад команда Юргена Клоппа совершила камбэк в противостоянии с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    В твиттере мерсисайдцев появилось видео решающего четвертого гола в ворота соперника – хитрый розыгрыш углового в исполнении Трента Александера-Арнольда замкнул Дивок Ориги.

    «Представление, которое мы никогда не забудем», – говорится в подписи к ролику.

    • «Барса» на «Камп Ноу» выиграла со счетом 3:0.
    • В ответном матче на «Энфилде» «Ливерпуль» разгромил соперника 4:0.
    • Впоследствии мерсисайдцы победили в турнире.

    «Те эмоции до сих пор в памяти»: Милнер вспомнил о камбэке «Ливерпуля» в противостоянии с «Барселоной» в ЛЧ

    Источник: Официальный твиттер «Ливерпуля»

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