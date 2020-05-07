«Те эмоции до сих пор в памяти»: Милнер вспомнил о камбэке «Ливерпуля» в противостоянии с «Барселоной» в ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер напомнил в твиттере, что сегодня первая годовщина камбэка его команды в противостоянии с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Спустя 12 месяцев те эмоции до сих пор в памяти. Невероятная поддержка трибун, удивительное единение и уровень производительности от всех: игроков, персонала и фанатов. Качество сопротивления вкупе с разочарованием, перенесенным до этого, сделало эту ночь такой особенной», – написал англичанин.
- «Барса» на «Камп Ноу» выиграла со счетом 3:0.
- В ответном матче на «Энфилде» «Ливерпуль» разгромил соперника 4:0.
- Впоследствии мерсисайдцы победили в турнире.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер Джеймса Милнера