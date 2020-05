«Те эмоции до сих пор в памяти»: Милнер вспомнил о камбэке «Ливерпуля» в противостоянии с «Барселоной» в ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер напомнил в твиттере, что сегодня первая годовщина камбэка его команды в противостоянии с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Спустя 12 месяцев те эмоции до сих пор в памяти. Невероятная поддержка трибун, удивительное единение и уровень производительности от всех: игроков, персонала и фанатов. Качество сопротивления вкупе с разочарованием, перенесенным до этого, сделало эту ночь такой особенной», – написал англичанин.

12 months on & still buzzing from the memories. Incredible noise, emotion, amazing togetherness & the level of performance from everyone; players, staff & fans.The quality of the opposition, added to the disappointments suffered before, made this night so special #YNWA pic.twitter.com/0DtzgVZP5s