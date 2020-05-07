«СЭ»: Николич приедет в Россию 15 мая, подписание контракта с «Локо» состоится спустя две недели

Сербский специалист Марко Николич 15 мая намерен прилететь в Россию для подписания контракта с «Локомотивом».

Николич будет находится 14 дней на карантине. В последних числах мая по итогам заседания совета директоров «Локо» будет подписано соглашение. В случае, если сербу не разрешат въезд в Россию, контракт подпишут дистанционно.