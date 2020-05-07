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  • «СЭ»: Николич приедет в Россию 15 мая, подписание контракта с «Локо» состоится спустя две недели

«СЭ»: Николич приедет в Россию 15 мая, подписание контракта с «Локо» состоится спустя две недели

7 мая 2020, 14:19
11

Сербский специалист Марко Николич 15 мая намерен прилететь в Россию для подписания контракта с «Локомотивом».

Николич будет находится 14 дней на карантине. В последних числах мая по итогам заседания совета директоров «Локо» будет подписано соглашение. В случае, если сербу не разрешат въезд в Россию, контракт подпишут дистанционно.

  • В прошлый четверг фанаты москвичей выразили поддержку Юрию Семину, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.
  • Гендиректор клуба Василий Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (11)
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RJM555
1588861384
ничего у него в локо не получиться......убежден!!!
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Romantic2010
1588862023
А почему бы не устроить в знак солидарности к Палычу акцию всем болельщикам наших клубов. Всё таки он мэтр и легенда нашего тренерского цеха. Кикнадзе просто решил по тихому его сплавить, когда трибуны пустые и некому ворчать....А если бы была поддержка больщиков других клубов, то резонанс и шумиха гарантирована!
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JTherry
1588870503
так торопятся Семина сплавить, день в день все рассчитали, и на мнение болельщиков начхали...
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Кузьмич на трибуне
1588871672
Значит уже на верху решили, что ЧР доигрывать не будут. Молю всех Богов, что бы доигрывание состоялось, не потому , что я против Локо, а в знак солидарности с болельщиками клуба, которые против увольнения Палыча. Если состоится Рестарт ЧР, то Локо просто потеряет все шансы на ЕК. Лучше бы убрали Кикнадзе.
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Fan Loko mik
1588923525
Сволочи конченные!!!! Ненавижу кика, мещеряка и белозёра!!! Чтоб им пусто было!! Если уж и менять Палыча, так на достойную кандидатуру, а не на тренеришку уровня ПФЛ! Позор руководству ЛОКО, ПОЗОР!!! Николич полный ноль! Вылетит из ЛОКО с позором и команду угробит, как пить дать!
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