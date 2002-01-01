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    «СЭ»: Николич приедет в Россию 15 мая, подписание контракта с «Локо» состоится спустя две недели

    Сербский специалист Марко Николич 15 мая намерен прилететь в Россию для подписания контракта с «Локомотивом».

    Николич будет находится 14 дней на карантине. В последних числах мая по итогам заседания совета директоров «Локо» будет подписано соглашение. В случае, если сербу не разрешат въезд в Россию, контракт подпишут дистанционно.

    • В прошлый четверг фанаты москвичей выразили поддержку Юрию Семину, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.
    • Гендиректор клуба Василий Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10346

      KLIM777 9 минут назад

      Палыча кидают твари! Вообще черти что происходит в нашем футболе. Болельщики вообще ничего не могут порешать.

      1
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      Рейтинг: -58

      Фанат Рубина 1 час назад

      УРА, давай Николич спусти паровоз в фнл!

      0
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      ...
      Рейтинг: +9137

      parevg > Фанат Рубина 4 минуты назад

      Только после вас

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      Рейтинг: -58

      Фанат Рубина > parevg 1 минуту назад

      мы вам уступим вы же все таки девочки-проводницы. А мы Гусары уважаем законы этикета!

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