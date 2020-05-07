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  • Экс-агент Дзюбы: «Артeм мог не уйти из «Спартака», если бы с ним нормально поговорили»

Экс-агент Дзюбы: «Артeм мог не уйти из «Спартака», если бы с ним нормально поговорили»

7 мая 2020, 13:00
15

Алексей Сафонов, бывший агент нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, рассказал об обстоятельствах ухода игрока из «Спартака».

«Почему Федун не заступился за Дзюбу? Видимо, наговорили ему про Артeма всякого. У Федуна всегда очень много советчиков было и есть. Могут так информацию подать... Им нужно было напрямую пообщаться. Тогда бы, думаю, у Федуна совсем другое мнение сложилось.

Тeма – большой ребeнок. Предположу, что остаeтся им до сих пор. Если бы с ним нормально поговорили – Дзюба из «Спартака» мог не уйти. При определeнных условиях вообще всю карьеру мог в «Спартаке» отыграть. Думаю, он и хотел этого», – сказал агент.

  • В феврале 2015 года стало известно, что Дзюба перейдет в «Зенит».
  • К новой команде форвард присоединился летом на правах свободного агента.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (15)
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New Life
1588846181
Вот была бы беда !
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Skull_Boy
1588846282
Да знаем уже все историю с ЗП, как хотел он по 5 лямов за сезон рубить
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rash1959
1588846580
"Нормально" с девочкой говорят, чтобы дала, а с этим только дубиной надо было.
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bset
1588848749
Спартак не хотел усиливать конкурентов, поэтому отдал его в Зенит. Ведь 8-й клуб не конкурент 1-му.
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paracetamol
1588849930
Ну и сгнил бы там. Куда ему без Халка, Себы и Азмуна?
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BRO_football
1588851694
Под "поговорили" вы имеете ввиду "предложили больше денег"?
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klim2m
1588854240
Вот с ним нормально и поговорили послали подальше)))
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Hektor 84
1588865070
Та и хорошо что не поговорили. Бревно в сините пусть играет.
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моэм
1588879535
Да в Спартаке с ним никто и не собирался разговаривать...Дзюба в Спартаке был пасынком , его шпыняли то в запас , то гоняли по арендам , постоянно давая понять что он не нужен, удивляет что он сразу не сделал как Погребняк , пославший их на три буквы....а когда он из Ростова вернулся с кубком в руках и вторым бомбардиром и попросил заслуженный и достойный контракт , Асхабадзе просто перестал его замечать...и дождались что клюнул жареный петух - в виде предложения Зенита...а Спартаку осталось только волосы на заднице рвать.
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zigbert
1588880740
В Спартаке ему предлагали контракт с увеличением зарплаты. Но Дзюбе хотелось большего. Захотел славы и титулов, которых в Спартаке, по его словам, не добыть. Пожалуй ни у кого из болельщиков Спартака нет сожаления по этому поводу. Очищение пошло на пользу команде.
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