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    Экс-агент Дзюбы: «Артeм мог не уйти из «Спартака», если бы с ним нормально поговорили»

    Алексей Сафонов, бывший агент нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, рассказал об обстоятельствах ухода игрока из «Спартака».

    «Почему Федун не заступился за Дзюбу? Видимо, наговорили ему про Артeма всякого. У Федуна всегда очень много советчиков было и есть. Могут так информацию подать... Им нужно было напрямую пообщаться. Тогда бы, думаю, у Федуна совсем другое мнение сложилось.

    Тeма – большой ребeнок. Предположу, что остаeтся им до сих пор. Если бы с ним нормально поговорили – Дзюба из «Спартака» мог не уйти. При определeнных условиях вообще всю карьеру мог в «Спартаке» отыграть. Думаю, он и хотел этого», – сказал агент.

    • В феврале 2015 года стало известно, что Дзюба перейдет в «Зенит».
    • К новой команде форвард присоединился летом на правах свободного агента.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +536

      Граф2019 5 минут назад

      ну дал бы пару раз в дыню! и гоняй шарик дальше...

      0
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      Рейтинг: +1667

      rash1959 29 минут назад

      "Нормально" с девочкой говорят, чтобы дала, а с этим только дубиной надо было.

      1
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      Рейтинг: +2282

      alarm 30 минут назад

      2 чемпионства, лучший бомбардир сейчас, около 10 голов в ЛЧ, унижает хряков, когда им забивает. карьера сложилась лучшим образом. позор спартаку!

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      Рейтинг: +393

      david17 > alarm 18 минут назад

      Ещё и предложения из ведущих клубов Европы забыл написать))

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      Рейтинг: +8200

      Skull_Boy 34 минуты назад

      Да знаем уже все историю с ЗП, как хотел он по 5 лямов за сезон рубить

      1
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      Рейтинг: +789

      New Life 36 минут назад

      Вот была бы беда !

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