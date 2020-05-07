Экс-агент Дзюбы: «Артeм мог не уйти из «Спартака», если бы с ним нормально поговорили»

Алексей Сафонов, бывший агент нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, рассказал об обстоятельствах ухода игрока из «Спартака».
«Почему Федун не заступился за Дзюбу? Видимо, наговорили ему про Артeма всякого. У Федуна всегда очень много советчиков было и есть. Могут так информацию подать... Им нужно было напрямую пообщаться. Тогда бы, думаю, у Федуна совсем другое мнение сложилось.
Тeма – большой ребeнок. Предположу, что остаeтся им до сих пор. Если бы с ним нормально поговорили – Дзюба из «Спартака» мог не уйти. При определeнных условиях вообще всю карьеру мог в «Спартаке» отыграть. Думаю, он и хотел этого», – сказал агент.
- В феврале 2015 года стало известно, что Дзюба перейдет в «Зенит».
- К новой команде форвард присоединился летом на правах свободного агента.
Источник: «Чемпионат»