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    Экс-форвард «Ювентуса» и «Милана» Матри завершил карьеру

    Бывший форвард «Ювентуса» и «Милана» Алессандро Матри объявил о завершении карьеры. Последним клубом игрока стала «Брешиа».

    Футболист рассказал о своем решении в эфире Casa Sky Sport, сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио. В Серии А Матри провел 344 матча, забив 92 гола. Наибольшую известность ему принесло выступление за «Ювентус», с которым итальянец выиграл три чемпионата страны.

    «Я думаю, что осуществил свои мечты. Когда я начал заниматься профессиональным футболом, я вряд ли думал о такой карьере, о том, что выиграю три скудетто. Я принял решение. Не могу оставаться там, где я больше не могу ничего дать», – сказал Матри.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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