Экс-форвард «Ювентуса» и «Милана» Матри завершил карьеру

Бывший форвард «Ювентуса» и «Милана» Алессандро Матри объявил о завершении карьеры. Последним клубом игрока стала «Брешиа».

Футболист рассказал о своем решении в эфире Casa Sky Sport, сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио. В Серии А Матри провел 344 матча, забив 92 гола. Наибольшую известность ему принесло выступление за «Ювентус», с которым итальянец выиграл три чемпионата страны.

«Я думаю, что осуществил свои мечты. Когда я начал заниматься профессиональным футболом, я вряд ли думал о такой карьере, о том, что выиграю три скудетто. Я принял решение. Не могу оставаться там, где я больше не могу ничего дать», – сказал Матри.