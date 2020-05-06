Сетьен: «Барселона» хочет выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, проведя все игры»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен хочет выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

«Все устали и хотят вернуться к нормальной жизни. Карантин повлиял на каждого из нас. Когда мы вернемся к тренировкам, то будем работать над тем, что не удалось сделать дома.

Мы участвуем в двух важных турнирах и в обоих из них претендуем победу.

Мы бы хотели сыграть все матчи в чемпионате и выиграть его, проведя все игры. То же самое касается и Лиги чемпионов», – заявил Сетьен.