Мор: «Церемонию по случаю первого выхода «Химок» в РПЛ вел Губерниев и желал клубу всегда там быть. Что изменилось за эти годы?»

Бывший защитник «Химок» Эдуард Мор прокомментировал слова журналиста Дмитрия Губерниева о том, что подмосковный клуб не должен в следующем сезоне РПЛ выступать за бюджетные деньги. Футболист вспомнил случай более чем десятилетней давности.

«Самое смешное, что, когда мы впервые вывели «Химки» в РПЛ, церемонию награждения с кучей поздравлений и пожеланий «Химкам» всегда быть в высшей лиге вeл именно Губерниев (который теперь, почему-то стал против). Что изменилось за десять лет (Мор ошибся, описываемые им события были раньше 2010 года – прим. «Бомбардир»)?» – написал Мор в твиттере.