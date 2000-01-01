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    Мор: «Церемонию по случаю первого выхода «Химок» в РПЛ вел Губерниев и желал клубу всегда там быть. Что изменилось за эти годы?»

    Бывший защитник «Химок» Эдуард Мор прокомментировал слова журналиста Дмитрия Губерниева о том, что подмосковный клуб не должен в следующем сезоне РПЛ выступать за бюджетные деньги. Футболист вспомнил случай более чем десятилетней давности.

    «Самое смешное, что, когда мы впервые вывели «Химки» в РПЛ, церемонию награждения с кучей поздравлений и пожеланий «Химкам» всегда быть в высшей лиге вeл именно Губерниев (который теперь, почему-то стал против). Что изменилось за десять лет (Мор ошибся, описываемые им события были раньше 2010 года – прим. «Бомбардир»)?» – написал Мор в твиттере.

    • «Химки» в ФНЛ идут вторыми, сезон доигрывать не планируется.
    • Химчане последний раз играли в РПЛ в 2009 году.
    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: твиттер Эдуарда Мора

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