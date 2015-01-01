Губерниев: «Будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»? Фигушки»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил против выхода «Химок» из ФНЛ в РПЛ.

«Мы сейчас будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»? Фигушки, пусть в первой лиге играют», – сказал Губерниев.