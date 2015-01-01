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    Губерниев: «Будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»? Фигушки»

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил против выхода «Химок» из ФНЛ в РПЛ.

    «Мы сейчас будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»? Фигушки, пусть в первой лиге играют», – сказал Губерниев.

    • Сезон в ФНЛ могут завершить досрочно. Сегодня за это проголосовали большинство клубов лиги.
    • В таком случае путевки в высший дивизион получат «Ротор» и «Химки».
    • Подмосковный клуб финансируется за счет бюджетных средств.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3772

      Alekxei Z. 1 минуту назад

      Му...дак , в РПЛ 14 из 16 забирают деньги у врачей и школ , как ты говоришь.
      Такая же херня и в хоккее .

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      Рейтинг: +831

      Cleaner 10 минут назад

      Для Зенита, значит можно забирать деньги "у врачей и школ", а для Химок нельзя? Губерниев, чем отличаются эти два клуба, что одному можно, а второму нельзя?

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      Рейтинг: +10297

      KLIM777 > Cleaner 1 минуту назад

      у Химок такой же доход с еврокубков, с бидептов, с частных спонсоров, с продажи атрибутики, с тв на лч?

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      Рейтинг: +2336

      alarm 18 минут назад

      но ведь у них забирают же деньги на оплату твоего рыла на федеральном канале.

      1
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      Рейтинг: +12974

      vka1970 > alarm 16 минут назад

      Аларм, ты своё Ай Кью давно проверял ?
      Тебе к твоим друзьям на соккер надо.Вот где страна не пуганных идиотов.
      Картофельный папа , мля.

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