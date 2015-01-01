Губерниев: «Будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»? Фигушки»

Му...дак , в РПЛ 14 из 16 забирают деньги у врачей и школ , как ты говоришь.
Такая же херня и в хоккее .
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил против выхода «Химок» из ФНЛ в РПЛ.
«Мы сейчас будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»? Фигушки, пусть в первой лиге играют», – сказал Губерниев.
- Сезон в ФНЛ могут завершить досрочно. Сегодня за это проголосовали большинство клубов лиги.
- В таком случае путевки в высший дивизион получат «Ротор» и «Химки».
- Подмосковный клуб финансируется за счет бюджетных средств.