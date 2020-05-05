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  • Евсеев: «Тедеско играет, как «Уфа»? Он и в «Шальке» играл в эту схему»

Евсеев: «Тедеско играет, как «Уфа»? Он и в «Шальке» играл в эту схему»

5 мая 2020, 15:35
5

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал работу Доменико Тедеско в «Спартаке».

«Тедеско играет, как «Уфа»? Если все возобновится, мы будем через тур играть со «Спартаком», проанализируем. Он играл и в «Шальке» в эту схему.

Всегда говорили: спартаковский футбол. Пришел Тедеско — я слова такого про него не слышу. Все всем довольны. Должен ли быть у «Спартака» спартаковский футбол? Я не знаю. На первом месте находится результат. Есть он — хорошо. Нет — значит, проблемы», – сказал Тедеско.

Евсеев – о возвращении к системе «весна – осень»: «Лучше остаться как есть, без очередных революций»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Тедеско Доменико Евсеев Вадим
Комментарии (5)
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New Life
1588684876
Ай, моська, знать она сильна... Это же интервью су.ке Рабинеру.
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vka1970
1588690944
Пока ни того ни другого не вижу, но команда точно на месте не стоит.За несколько месяцев сколотить боеспособную банду из молодёжи сложно, но возможно.Пусть нарабатывают игру и связки дальше.Тед правильной дорогой идёт.
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DOCTOR PENALTY
1588698113
Спартак - ТОП-клуб, поэтому должен быть результат и должна быть игра! Не обсуждается! Поэтому тренер и состав игроков должны быть очень высокого уровня. ( На данный момент нет ни того, ни другого.) Ну а для Уфы сегодня важнее всё-таки результат. Или повторить подвиг Лестера. Что же касается спартаковского футбола, это однозначно - не с Тедеско.
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СвинкаСправедливости
1588709349
Все играют, как Уфа!
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zigbert
1588787821
Не так важна схема игры ,как игроки исполняющие эту схему.
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