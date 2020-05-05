Евсеев: «Тедеско играет, как «Уфа»? Он и в «Шальке» играл в эту схему»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал работу Доменико Тедеско в «Спартаке».

«Тедеско играет, как «Уфа»? Если все возобновится, мы будем через тур играть со «Спартаком», проанализируем. Он играл и в «Шальке» в эту схему.

Всегда говорили: спартаковский футбол. Пришел Тедеско — я слова такого про него не слышу. Все всем довольны. Должен ли быть у «Спартака» спартаковский футбол? Я не знаю. На первом месте находится результат. Есть он — хорошо. Нет — значит, проблемы», – сказал Тедеско.

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