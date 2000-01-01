Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Евсеев: «Тедеско играет, как «Уфа»? Он и в «Шальке» играл в эту схему»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал работу Доменико Тедеско в «Спартаке».

    «Тедеско играет, как «Уфа»? Если все возобновится, мы будем через тур играть со «Спартаком», проанализируем. Он играл и в «Шальке» в эту схему.

    Всегда говорили: спартаковский футбол. Пришел Тедеско — я слова такого про него не слышу. Все всем довольны. Должен ли быть у «Спартака» спартаковский футбол? Я не знаю. На первом месте находится результат. Есть он — хорошо. Нет — значит, проблемы», – сказал Тедеско.

    Евсеев – о возвращении к системе «весна – осень»: «Лучше остаться как есть, без очередных революций»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +776

      New Life 1 час назад

      Ай, моська, знать она сильна...
      Это же интервью су.ке Рабинеру.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76509
    #5
    insider_retro
    66024
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru